Peybernes tendrá este jueves su ficha y Nick saldrá cedido

Siete fechas naturales han transcurrido hoy jueves desde que, el pasado viernes, el Real Zaragoza recibiera en Albacete la notificación de La Liga (LFP) de que solo podía inscribir a uno de sus dos nuevos fichajes de entonces, Alegría y Peybernes. En el Carlos Belmonte, aquella noche, solo pudo debutar el primero, el delantero centro, porque a la LFP no le pareció suficiente la documentación presentada por el club aragonés para sustentar su límite salarial, su respaldo normativo a las nuevas incorporaciones.

En este jueves 28 de enero, a lo largo del día, en la sede del Real Zaragoza se espera que La Liga dé el visto bueno definitivo a la licencia de Peybernes, al que Juan Ignacio Martínez ‘Jim’ confía en hacer debutar mañana ante la Ponferradina en La Romareda. Ayer al mediodía, desde la entidad blanquilla se remitió al buzón del ente que gobierna el fútbol español hasta la última justificación solicitada para dejar las cosas claras y en su sitio en el apartado financiero. Y el caso Peybernes quedó en estado de ‘valoración final’ en la LFP.

Que en Albacete se jugase en viernes, día laborable, pareció ir en perjuicio del Real Zaragoza en términos burocráticos, pues dio la sensación de que a los ejecutivos de La Liga no les había dado tiempo de examinar los papeles enviados horas antes desde las oficinas de La Romareda. Ahora, con siete días más consumidos, no hay excusas para más demoras en ese sentido. Y, sobre todo, porque, de nuevo, al Real Zaragoza le han otorgado el papel de aperturista de la nueva jornada de liga, la 23ª, otra vez en viernes por la noche, antes que ningún otro salvo su rival, los de Ponferrada. O sea, que urge la solución. No se entenderían más tardanzas, pues Jim tiene que hacer hoy su convocatoria, armar su equipo titular y saber si puede contar o no con Peybernes.

En la última noche, en los despachos zaragocistas se tenía la certeza de que, de manera inminente, se solucionará este imprevisto inconveniente. Se tiene la seguridad –desde un principio– de que todo está correctamente enfocado, ejecutado y justificado. Pero mientras la LFP no lo rubrique, el club aragonés y, sobre todo, Peybernes, están atados de pies y manos al respecto del debut del galo con el número 4 a la espalda en el eje de la zaga blanquilla.

La cesión de Nick, a punto

Paralelamente, el área deportiva que dirige desde diciembre Miguel Torrecilla sigue consumiendo las últimas horas del mercado de invierno –acabará en la medianoche del lunes, 1 de febrero, en cuatro días– en busca de ejecutar más salidas de la actual plantilla para aligerar gastos en nóminas.

Jannick Buyla ‘Nick’ va a ser el próximo en marcharse del vestuario, en su caso a través de una cesión en busca de minutos y progresión en otro equipo, dado que en el Real Zaragoza de Jim no va a disfrutar de oportunidades en la segunda vuelta. Después de dos semanas de gestiones con el entorno del futbolista canterano, internacional con Guinea Ecuatorial –país de origen de su familia–, han sido varios los ofrecimientos a clubes de Segunda B, con los que hay abiertas conversaciones. En la tarde de este miércoles parecía todo encarado para consumar su préstamo durante las próximas horas.

Por otra parte, las salidas de mayor repercusión económica –por tratarse de contratos más caros que el de Nick–, casos de Vuckic, Larrazabal o Guitián, siguen enquistadas pese a que todos ellos saben que su rol en el equipo, de no marcharse, va a ser menor en lo sucesivo. Torrecilla tiene fe en que, al final, se encuentre el acuerdo y se recorte de aquí al lunes el número de jugadores del equipo.