El Aragón vuelve a entrenar tras estar parado 15 días por la covid

La covid ha atacado al Deportivo Aragón, que dejó de entrenar con normalidad el día 13 de enero al conocerse un caso positivo en su seno. Después de realizar los test a todo el plantel y el cuerpo técnico, el filial zaragocista cesó en su actividad la semana pasada, esto es, siete días después de conocerse el positivo. Una semana después de aparecer el primer caso, las nuevas pruebas diagnósticas a las que fue sometido el equipo ofrecieron dos nuevos positivos, además de tres contactos estrechos. De esta forma, el segundo equipo zaragocista dejó de entrenar una semana más. El pasado lunes, el conjunto regresó a los entrenamientos con solo 14 jugadores. Los dos últimos positivos y los tres contactos estrechos serán sometidos a una nueva prueba este viernes.

La catarata covidiana ha propiciado que el Aragón haya tenido que aplazar sus dos últimos compromisos ligueros, los fijados inicialmente para los días 17 y 24 de enero, ante el Valdefierro y el Tamarite, respectivamente. El conjunto que dirige Iván Martínez regresará a su actividad competitiva el próximo domingo, día 31 de enero, en el campo de La Platera de Cariñena (12.00), en otro careo fundamental en sus aspiraciones de integrarse en la cabeza del Subgrupo A de Tercera.

Hasta el momento, en el mercado de invierno el filial zaragocista ha incorporado al defensa Escuín, jugador formado en la Ciudad Deportiva que regresa tras su lesión; Jorge Escobar, centrocampista que llega desde el Rayo Majadahonda; y Alejandro Montes Toquero, delantero procedente del Langreo.

No está siendo una temporada sencilla para el Deportivo Aragón. Censado en la Tercera División aragonesa, la dinámica del conjunto ha estado subordinada, además de al contexto de la covid en el fútbol no profesional, a las exigencias de la primera plantilla zaragocista. De esta forma, tres jugadores que en teoría iban a ser pilares fundamentales del conjunto, como el defensa Alejandro Francés, el medio Francho Serrano y el ariete Iván Azón, han pasado a desarrollar un rol notable en el Real Zaragoza en Segunda División. La promoción de jóvenes talentos no solo afectó a la plantilla, sino también al banquillo, con el ascenso de su entrenador, Iván Martínez, al primer equipo. Miki Álvarez, otro técnico de largo recorrido en la Ciudad Deportiva, ocupó el puesto de Iván Martínez en durante la estancia de éste en la élite. A su regreso, la pandemia de covid constituye un obstáculo más en una carrera hacia los primeros puestos en la que se ha encontrado con los más cualificados rivales de la regional. la tabla la encabeza el Huesca B de Dani Aso con 30 puntos. Con 29, el Teruel de Víctor Bravo. Con 23, el Illueca de Javier Romero. El Aragón, que solo ha disputado 11 partidos, suma 17. Hasta el sorprendente Belchite de Juan González podría contar. Desde luego, el Aragón lo intentará. Si la maldita covid le deja...