Jim: "Son tres puntos vitales otra vez para nuestra supervivencia"

Aunque la clasificación constituya la verdad verdadera del fútbol, mucho más cuando ya se ha dirimido la primera vuelta de cualquier competición, Juan Ignacio Martínez volvió a decir su verdad este jueves nada más concluir la última sesión de entrenamiento anterior al careo de hoy entre el Real Zaragoza el Albacete. Claro, franco, sincero… La tónica de Jim... El técnico se arrancó calificando el partido. “Es el inicio de la segunda vuelta. Son más de tres puntos. Hay que empezar a jugar con muchas cosas. Aquí se ganó en la primera vuelta. Ellos van a jugar a un nivel máximo, tienen un partido aplazado con el Alcorcón. No tenemos excusas. Son tres puntos vitales otra vez para nuestra supervivencia”, subrayó para empezar.

De inmediato, Jim fue preguntado por las nuevas incorporaciones. “Sobre los fichajes, cuando Miguel Torrecilla me ha comentado de la llegada de los jugadores (Peybernes y Álex Alegría), sabemos que son jugadores de la categoría, jugadores que tienen experiencia, que conocéis todos. Yo creo que nos van a ayudar. Se agradece que vienen de equipos que quieren ascender y, sin embargo, ellos quieren competir, y eso les honra. El jugador quiere jugar al fútbol y disfrutar de su profesión. Si además vienen a ayudarnos, encantadísimos”, apuntó, para luego continuar aclarando su filosofía global del fútbol. “El grueso de la plantilla son veintitantos jugadores, y todo el que venga lo recibimos con los brazos abiertos. Yo no ha exigido al Real Zaragoza ningún tipo de fichajes cuando llegué. Sabía la plantilla que tenía, con ella estamos trabajando y ojalá mantengamos la racha. Necesitamos a todos”, recordó.

Después de un ajetreado inicio en el banquillo, Jim ha tenido ahora 15 días para preparar la cita de hoy en el Carlos Belmonte. “Teníamos muchas dudas con la gran nevada posterior al partido con el Logroñés, veíamos que íbamos a perder sesiones de entrenamiento; pero los jardineros han hecho un trabajo excepcional y tuvimos disponibilidad de césped. Hemos podido hacer cositas para trabajar con el equipo. Estoy muy contento en ese aspecto. A ver si podemos trasladarlo al terreno de juego. En cuanto a la idea del partido, es la misma, más que era mucho más hablado que entrenado. Vamos a buscar la portería rival desde el minuto 1, sabiendo que 90 minutos dan para mucho y que el rival también juega”, consideró.

En cuanto a la posible entrada de los fichajes en la alineación, Jim prefirió echar balones fuera. “En principio, no tengo ninguna novedad y creo que puedo contar con ellos para hacer la convocatoria. Tengo la intención de que vengan con nosotros y que puedan jugar. No digo si inicialmente, que le daríamos muchas pistas al Albacete. Respecto a la alineación, el equipo viene de ganarle al Logroñés. Lo normal y lo lógico es que jueguen los que vienen jugando en el último partido; pero Juan Ignacio muchas veces es imprevisible”, advirtió.

Jim también se refirió a la dificultad que encierra el rival, pese a que se halle despeñado en la última plaza de la tabla. “Independientemente de que hayamos hecho una serie de puntos, de que estemos en la pelea fuera o dentro, porque estamos un paquete de equipos con los mismos puntos, lo que he intentado esta semana es mantener la tensión en el entreno. Les hemos transmitido mucha información. Yo no les veo relajados y espero que el Zaragoza mañana siga en el mismo nivel de actitud de los últimos partidos. El Albacete nos va a someter mucho, está en una situación crítica también. Es verdad que va el último, pero eso no quiere decir que sea un partido sencillo, todo lo contrario. Es un equipo que los 90 minutos los hace muy largos. Viene ahora de dos partidos con el Málaga y el Mirandés con dos resultados positivos. Ellos juegan mucho en campo rival, buscan segundas jugadas. Muchas veces se dejan incluso dominar para robar y salir a la contra. Hay que estar muy concentrados en las vigilancias defensivas. Va a ser un partido difícil con dos equipos necesitados de puntos”, valoró.

El técnico también dedicó una glosa final a los lesionados. “No quisimos forzar el día del Logroñés, peroAdrián está para jugar. Tiene muy buena llegada, cosas en el aspecto ofensivo que nos pueden ayudar. En cuanto a Javi Ros y Guitián, como dice el doctor, no hay que precipitarse para no recaer y ser la recuperación lo más rápida posible”, concluyó.