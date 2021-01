Juan Ignacio Martínez: "El éxito tiene solo dos partes, compromiso y cero excusas"

En la noche de este domingo 10 de enero,Juan Ignacio Martínez ‘Jim’ puso al día públicamente el trabajo llevado a cabo en sus primeras cuatro semanas al frente del vestuario del Real Zaragoza. Lo hizo en una entrevista en Aragón Televisión, que dio pie a un profundo análisis posterior en el programa La Jornada. Está contento Jim con sus primeros pasos al frente del equipo pero, a la vez, avisa de la dureza de lo que aguarda en la segunda vuelta. No quiere derrotismos, pero tampoco halagos ni un escesivo repique de campanas al vuelo.

«Soy una persona muy positiva, pero aviso de que serán los pequeños detalles los que van a decidir muchos partidos de los que nos restan. Tanto por cuestiones de nuestro juego como, por ejemplo, con el VAR, como hemos visto en sentido inverso en los dos últimos duelos en Cartagena y contra el Logroñés. Y, ante esto, hemos de responder con mucho acierto porque estamos en una situación crítica», subrayó de entrada para que todo el mundo sepa bien a qué atenerse en lo sucesivo.

Jim lanzó un mensaje contundente al aire, para que lo reciba todo el mundo, tanto el zaragocismo en general como su propia plantilla. «El éxito tiene solo dos partes: compromiso y cero excusas», expuso con contundencia. El técnico de Alicante pide a todos su parte alícuota de apoyo y responsabilidad ante la tarea que aguarda de aquí a final de mayo, 21 partidos en los que el Real Zaragoza deberá ganar en torno a la mitad, o su equivalente en puntos.

«Todos tenemos que poner de nuestra parte para salir de donde estamos. Las críticas tienen que existir, pero no podemos estar dando vueltas siempre a lo malo. Creo que hay potencial en el equipo para solucionar el problema. La cuestión es que hay que ponerlo ya al servicio de todos», instó Juan Ignacio a diversos receptores de estas palabras tan concretas.

Es enero y, desde hace una semana, el mercado invernal de fichajes está abierto. En el Real Zaragoza, por ahora, no ha habido movimientos de entrada, aunque se esperan de aquí a febrero. Jim no eludió las máculas del juego del equipo, entremezclando la asunción de la evidencia con sus gestos y posturas de motivación a los más desconectados del equipo. «Los números no se pueden obviar. La realidad es la que es. No es normal que jugadores que vinieron en verano para anotar goles estén aún con sus marcadores a cero y no hayan metido uno todavía. Eso no es normal tras toda la primera vuelta, pero ha sucedido», dijo sin nombrar a Gabriel ‘Toro’ Fernández, Vuckic, Zanimacchia o Larrazabal.

El técnico de Torrevieja abundó, en otro pasaje de su intervención televisiva, al hilo de esta situación sobre futuros fichajes en punta que tanta expectación genera en el zaragocismo: «Todo es mejorable y recibiremos con los brazos abiertos a cualquiera que pueda venir en este mercado, pero yo no puedo ahora añadir nada más a este asunto», dijo Jim.

El entrenador del Real Zaragoza insistió en mensajes cortos y de fácil asimilación. «Tenemos muchos puntos que sumar en la segunda vuelta, los 20 que tenemos ahora, por muy bien que nos haya ido en los últimos partidos, son realmente escasos. Mi sueño es tener los cincuenta y tantos que necesitamos para estar salvados», concluyó.