Jim: "Va a haber que picar mucho, el Logroñés nos lo va a poner difícil"

A primera hora de la tarde de este jueves, Juan Ignacio Martínez compareció en la rueda de prensa anterior al encuentro que mañana disputará el Real Zaragoza ante el Logroñés, el partido que clausura la primera vuelta de la competición. Antes de diseccionar el trascendental careo que aguarda mañana, Jim recordó el duro momento que está viviendo Fernando Cáceres, que se encuentra en coma inducido en Argentina. “Cuando he salido del hotel, un aficionado me ha comentado el tema de Cáceres. Desde Zaragoza le enviamos el máximo afecto, la máxima fuerza para nuestro amigo Cáceres. A ver si se recupera como la última vez lo hizo el hombre, que estuvo toda la ciudad con él en el homenaje”, se arrancó Jim.

El técnico analizó el momento en que llega la cita ante los riojanos, con apenas 72 horas de diferencia sobre el encuentro copero ante el Alcorcón del martes pasado. “Ayer tuvimos el entrenamiento a la vuelta de la Copa de Alcorcón. Hubo mucho mimo con los jugadores para recuperarlos. El objetivo de estas últimas horas ha sido ese, recuperar el esfuerzo de los jugadores y ahora plantear el partido del Logroñés. Se trata de tres puntos. Llevamos un déficit muy grande. Tenemos que ir al límite. Sabemos que el Logroñés está en buena trayectoria”, recordó Jim.

Pese a que el Real Zaragoza está absolutamente centrado en la Liga, el colectivo lamentó la eliminación. “Es cierto que todo el enfoque mental está en la Liga por lo mal que vamos. Debo reconocer que el vestuario estaba mal al final del partido, y más después de cómo se puso la eliminatoria. En la primera parte merecimos más. Todo está enfocado a la Liga, pero nos hubiera gustado seguir. También está la historia del Real Zaragoza”, consideró el técnico.

Jim incidió en la trascendencia del acierto para sacar adelante los encuentros, ese acierto del que se careció tanto en Cartagena como en Alcorcón. “No estuvimos acertados y eso te penaliza mucho. Los equipos que dominan las dos área tienen más opciones. Eso sí, es mejor generar ocasiones que no generarlas. El otro día fueron claras. El propio jugador no se lo cree y lo dice una vez y otra. Ojalá se rompa la racha. Los jugadores ofensivos deben empezar a dar muchas alegrías”, deseó. “Pero yo siempre veo la botella medio llena. Hubo de todo, cosas positivas o negativas. El fútbol no entiende de justicia. Prefiero quedarme con eso”, puntualizó.

Además de desperdiciar ocasiones clarísimas, el Real Zaragoza encajó gol a balón parado tanto en Cartagonova como en Santo Domingo. “En Cartegena y en Alcorcon encajamos en estrategia. Muchas veces no es cuestión de entrenamiento. Hay que tener una actitud y concentración máxima. Es fútbol profesional. Los ejecutadores son buenos. Vamos a intentar no encajar más así. El balón parado de muchos puntos a lo largo d ella temporada y diferencia la clasificación”, explicó.

El careo de mañana ante el Logroñés llega en un momento clave. Jim insistió en esa evidencia. “Es cierto que es un momento clave. Termina la primera vuelta. Llega el parón. No queremos un frenazo. Tenemos que terminar la primera vuelta con una puntuación que dé confianza. Eso sí, no podemos menospreciar al Logroñés. Es un equipo que, por lo que he visto, va a ser difícil. Va a haber que picar mucho, nos lo van a poner difícil, pero yo estoy convencido de que mañana el Real Zaragoza tiene que ser el Real Zaragoza en todas las partes del campo. Va a ser un partido difícil. Lo que hacen bien lo hacen muy bien. Tienen sus debilidades que tenemos que aprovechar. No hablo más de ellos, no quiero ponerlos en alerta”, advirtió.

Para concluir, Jim reiteró una obviedad. “Conviene recordarlas ahora que se habla tanto de probables fichajes. “¿Fichajes? Toda la energía la tengo para la plantilla que tengo ahora esperándome para entrenar y para el partido de mañana. Ahora mismo, los jugadores que tienen que ganar los tres puntos son los que tenemos aquí”, concluyó Jim.