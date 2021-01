La covid condiciona el Alcorcón-Real Zaragoza de Copa de Rey

El positivo por coronavirus de Álvaro Tejero ha marcado las horas previas al Alcorcón-Real Zaragoza de Copa del Rey. El club aragonés hizo pública la noticia a primera hora de ayer y se vio obligado a modificar la agenda de la jornada, siguiendo el protocolo que las autoridades sanitarias y deportivas (La Liga de Fútbol Profesional en este particular caso) establecen para este tipo de situaciones.

Tejero –que se encuentra asintomático y en buen estado de salud– fue aislado en su domicilio particular, donde permanecerá guardando cuarentena bajo las indicaciones de los servicios médicos del club. El resto de los integrantes de la plantilla zaragocista, por su parte, tuvieron que ser sometidos a un nuevo control de la enfermedad, que confirmó que el único zaragocista contagiado es el lateral madrileño.

Así, la sesión de entrenamiento que inicialmente estaba programada en las instalaciones de la Ciudad Deportiva a partir de las 16.30 se terminó desarrollando a puerta cerrada en La Romareda a las 19.30, bajo las órdenes de Juan Ignacio Martínez. El técnico, a pesar de verse obligado a variar su planificación, se mostró comprensivo con este contratiempo en forma de contagio, que es el cuarto del equipo aragonés en lo que va de temporada, tras los casos del exentrenador Rubén Baraja, Giorgi Papunashvili y un miembro del cuerpo técnico de Iván Martínez.

«He tenido la oportunidad de hablar con Álvaro –por Tejero– y es una situación curiosa porque vive él solo. Eso demuestra que todos estamos expuestos al virus. Ocurre en la sociedad en general y en el mundo del deporte en particular. Él iba a jugar contra el Alcorcón, pero buscaremos otras alternativas en el equipo», comentó el técnico zaragocista, antes de un entrenamiento en el que terminó de perfilar el once titular que presentará esta noche (21.00, Aragón Tv) en el estadio de Santo Domingo.

Dada la delicada situación que atraviesa el Real Zaragoza en liga y el escaso margen de tiempo que los futbolistas han tenido para descansar tras el partido en Cartagena, Jim apostará hoy por un once repleto de novedades. Los que fueron titulares el pasado sábado guardarán descanso, y los menos habituales (tanto los suplentes como aquellos que están saliendo de un periodo de lesión, como puede ser el caso de James Igbekeme o Sergio Bermejo ) tratarán de ganarse la confianza del entrenador alicantino.

Ahí, en las pruebas que Juan Ignacio Martínez pueda hacer de cara al desafío liguero de la salvación, está el principal aliciente de un partido incómodo. La amenaza de descenso arresta los sueños coperos. El Alcorcón-Real Zaragoza de hoy no dejará de ser una prueba hacia lo que les aguarda a ambos conjuntos en la segunda vuelta de la competición liguera.

Los madrileños tan solo suman dos puntos más que el Zaragoza y, tal y como ayer reconoció su entrenador, Juan Antonio Anquela, el enfrentamiento de esta noche es una ocasión para ver las posibilidades de los futbolistas con menos minutos de juego, siempre mostrando la debida consideración hacia el torneo.

«Llevo poco tiempo aquí, tengo que hacerme con el equipo, y esta es una oportunidad excepcional», añadió Anquela, y quiso mostrar su admiración por el Real Zaragoza, señalando que la historia del club aragonés merece «todo el respeto».

El veterano entrenador jienense no hizo valoraciones sobre la baja de última hora de Álvaro Tejero ni la forma en que puede afectar a la dinámica del Real Zaragoza, que, a diferencia de ayer, hoy sí seguirá la planificación preestablecida.

La plantilla se desplazará a tierras madrileñas en autobús. La salida está fijada a las 9.00 desde la Ciudad Deportiva y la llegada al hotel de concentración, el Princesa Éboli de Pinto, a las 12.30. Allí, los jugadores y el cuerpo técnico permanecerán concentrados hasta la hora del partido.

A la conclusión del choque, correspondiente a la segunda eliminatoria de Copa del Rey, está previsto que la expedición zaragocista regrese a la capital aragonesa. Y es que el siguiente duelo liguero se disputará el viernes, con la visita del Logroñés, otro rival directo, al estadio de La Romareda.