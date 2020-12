Lapetra: "Vamos a recuperar la cifra de gasto en fichajes que manejábamos antes (800.000 euros)"

Finalmente, ¿con qué presupuesto, con cuántos euros va a salir al mercado de invierno el Real Zaragoza en los próximos días de enero? Es una cuestión crucial de cara a la necesaria reconstrucción de la plantilla que debe encabezar el nuevo director deportivo del club aragonés, Miguel Torrecilla. En la mañana de este martes, el presidente del Real Zaragoza, Christian Lapetra, dio luz en la medida de lo posible a este importante dato, una vez concluida la Junta General de Accionistas de la SAD.

NOTICIAS RELACIONADAS La Junta General de Accionistas del Real Zaragoza expone un nuevo recorte de la deuda

Lapetra empezó recordando la noticia que se conoció, con dolor, en la semana precedente: la ausencia de público en las gradas lleva a la LFP (Liga de Fútbol Profesional) a recortar el techo de gasto de todos los clubes españoles. Y eso es un perjuicio notable para un Real Zaragoza que está peleando por no caerse a Segunda B en una liga torcida en términos deportivos para sus intereses.

"Efectivamente, la liga nos ha aplicado, no solo al Real Zaragoza sino a la totalidad de los clubes, un recorte sobre la capacidad de gasto en el mercado invernal porque las predicciones de ingresos se ven mermadas en el apartado de abonos y entradas a causa de la pandemia, que no va a permitir la entrada de aficionados a los estadios ni en el medio plazo ni en el corto plazo. Nosotros, como esto ya lo veníamos previendo, estamos trabajando hace tiempo para intentar paliar esta situación", indicó el dirigente aragonés antes de ofrecer una puerta a la esperanza con una noticia positiva:

"No voy a hablar de cifras concretas, porque no se puede aún, pero diría que al final vamos a estar muy cerca de la cifra que antes manejábamos (alrededor de 800.000 euros). Y también que podremos recuperar parte de esos ingresos que La Liga nos ha recortado con la activación de otras vías de ingresos que hemos presentado ante la LFP y que estamos pendientes de su aprobación", señaló Lapetra.

"Vamos a hacer todo lo posible porque, mientras la pandemia siga activada, no nos veamos demasiado perjudicados. Queremos que, en cuanto se abra el mercado de enero, podamos activar todo lo que está en nuestras manos para poder fichar según nos indiquen Miguel Torrecilla, desde la dirección deportiva, y el nuevo entrenador (Jim, Juan Ignacio Martínez)", añadió al respecto.

Las perentorias salidas

NOTICIAS RELACIONADAS La permanencia requerirá entre 28 y 36 puntos más, según la historia

Torrecilla, en la entrevista concedida horas antes a HERALDO, añadió que ese volumen dinerario a utilizar en nuevos fichajes se verá directamente incrementado en virtud de las salidas de la actual plantilla que el Real Zaragoza pueda ejecutar. Se trata, pues, de liberar salarios para reutilizarlos en otros jugadores. Pero Lapetra quiso remarcar que, esta vez, el asunto de los traspasos o las marchas de jugadores del vestuario blanquillo mediante otras fórmulas (cesión, rescisión) va a ser más difícil de consumar que nunca.

"Quiero advertir que este mercado va a ser muy complicado porque hay muchos clubes que tienen sobrepasado su límite salarial. La Liga les va a obligar a todos ellos a desprenderse de futbolistas por fuerza. Es decir, no habrá necesidad de incorporar fichajes por parte de muchos, al contrario, va a haber acumulación de futbolistas excedentes. No se prevé demanda, al revés, sobrará oferta", explicó Lapetra.

Aun así, el Real Zaragoza necesita y considera que va a ser capaz de abrir espacio en su actual vestuario. "Miguel Torrecilla tiene que ver y decidir quiénes deben y pueden salir de la plantilla en virtud de cuáles vayan a ser los refuerzos nuevos. Yo no soy capaz ahora de adelantar nada concreto al respecto. Vamos a necesitar suerte para poder encajar todas las piezas que hay que mover en los próximos días en un mercado anómalo, complicado, nada parecido a los anteriores", apuntó Lapetra para describir la dificultad e incertidumbre en la que se va a mover el club en los próximos 40 días.

Fichajes pronto, fichajes tarde...

El Real Zaragoza, penúltimo (21º) en la tabla, alejado del ras de la salvación en 3 puntos, con unos números y una trayectoria muy deficiente en la primera vuelta que obliga a bordar la reacción en la segunda parte del torneo, está obligado a moverse rápido y con sumo acierto en sus elecciones y decisiones. Así que cada minuto que pasa es vital para la pretendida reacción. También esto afecta de lleno a los fichajes y las salidas que Torrecilla habrá de afrontar desde ya mismo.

NOTICIAS RELACIONADAS El uno a uno del Real Zaragoza en su victoria por 1-0 frente al Lugo

Lapetra explicó cómo se tiene proyectado el movimiento general de la SAD en este decisivo ámbito de la reestructuración de la plantilla. "Ojalá podamos hilar fino todo lo referente al dinero disponible cuanto antes y los fichajes lleguen en la próxima semana o enseguida, en los primeros días de enero. Es evidente que los necesitamos lo antes posible para que puedan competir y reforzar al equipo sin demora. Esto no está ahora en nuestras manos y dependemos de la aprobación de La Liga de nuestros presupuestos", dijo.

Hizo una advertencia que destila matices positivos a priori. "No relacionéis de manera directa el hecho de que no podemos fichar hasta que La Liga no nos autorice el incremento del gasto propuesto tras nuestros movimientos de gestión. No es así. Nosotros teníamos un saldo reservado para fichajes en enero y podemos hacer ya alguna operación si es que se tercia así, según diga Miguel Torrecilla y la oportunidad de algún fichaje ya en el mercado", apuntó el presidente zaragocista.

Por último, Christian Lapetra dejó abierta la posibilidad de que, pese a las urgencias evidentes, haya algún refuerzo por el que se deba sacrificar la rapidez y derive en una espera tensa de varias semanas. "Hay oportunidades del mercado que pueden obligarnos a esperar hasta el final de enero. Igual hay algún jugador que nos interesa muchísimo y nos vemos en la necesidad de aguardar hasta los últimos días, a finales del mes que viene. Habrá que ver las cosas como vienen. Va a ser un mercado muy complicado, reitero", concluyó.