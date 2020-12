Jim: "Ni tenemos excusas ni tiempo"

No hay nada como decir la verdad para hablar con claridad. Además de indicador de entereza, magnífica forma para perder la timidez. Ciertamente cierto, pura psicología del lenguaje. A Jim le gusta hablar claro. No le gustan los atajos, los subterfugios, y mucho menos regalarle los oídos al personal. Directo, al grano y con capacidad de síntesis, como las tres letras de su alias sintetizan su nombre. “Ni tenemos excusas ni tiempo. Son topicazos que se dicen, pero es la pura verdad. Son realidades. EL Zaragoza está ahora mismo en una situación delicada. Lo más importante es que sumemos de tres en tres”, zanjó nada más tomar asiento en la sala de prensa de La Romareda, el mismo escenario en que hoy el Real Zaragoza jugará una final ante el Lugo.

Jim contextualizó el careo ante los lucenses uniéndolo con la eliminatoria de Copa ante la Gimnástica de Torrelavega. “La eliminatoria ayudó bastante”, apuntó, para dirigirse luego con abrumadora sinceridad al zaragocismo y a su plantilla. “Sé que la afición está sufriendo mucho también. Pero que la afición no dude de los jugadores. Es una carga aparte el orgullo suyo personal. Estamos preparados. El equipo está decidido a ganar e irnos a la Navidad con tres puntos que son fundamentales para seguir viviendo”, reiteró.

“Las sensaciones fueron buenísimas. Vienes de una derrota en Gijón. Los chavales se quieren adaptar. En todos los aspectos estamos muy bien. Estamos creciendo poco a poco, el equipo necesita los puntos. Cada victoria son bálsamos”, continuó.

El técnico también se refirió al estado físico de sus jugadores. “Guitián, Bermejo, Adrián y James siguen con su proceso. Es verdad que ya se han incorporado, pero no queremos ninguna clase de precipitación. Papu está entrenando progresivamente, pero ese puntito de competir le está costando. Ellos están con muchas ganas de ayudarnos, para la vuelta de vacaciones ya se incorporarán. Tenemos la baja de Pichi por la baja en Gijón. Con los demás, contamos con todo. El grupo me transmite la palabra de tres puntos que es lo que deseamos”, enfatizó.

Juan Ignacio Martínez se refirió una y otra vez a la plantilla que gestiona. “He intentado ser coherente en mi llegada. Es decir, un bloque que había jugado dos días antes en Gijón. Hay que entender todo desde la covid. A nivel deportivo, yo no lo he vivido. Venía desde estar sin trabajar desde el parón. En Kuwait se suspendió la liga y no se jugó. Cuidé al máximo el físico de los jugadores, más allá de que sean fichajes. No quise hacer distinción entre titulares y reservas. Lo que he intentado es pasar la eliminatoria y ganar los tres puntos. Voy a intentar montar un once competitivo para mañana. Yo quería pasar la eliminatoria. Para mí son todos importantes. Los chavales de la cantera están dando un plus. Yo no miro el carné de identidad. Si los chavales rinden…”, precisó.

Ante todo, Jim manifestó un respaldo absoluto a los jugadores que tienen que sacar adelante al Real Zaragoza. “Les he dicho que hay que estar convencido que salir. Nada es circunstancial. No tenemos ninguna clase de excusa, y el primero el que está delante de ustedes”, concluyó.