Torrecilla, Iván Martínez, Gijón... el futuro inmediato no definido del Real Zaragoza

"La reunión con Torrecilla... es una conversación privada, entre él y yo. Y va a quedar ahí. No hay nada que deba hacerse público". Así contestó Iván Martínez al mediodía de este sábado, 12 de diciembre de 2020 cuando, antes de viajar a Gijón, se le preguntó por el contenido de su primer encuentro con el que es, desde hace 48 horas, el nuevo director deportivo del Real Zaragoza y relevo del despedido Lalo Arantegui.

No logra Iván salir de la espiral de volatilidad en la que lo ubicó Lalo cuando, al regreso del equipo de Tenerife el 9 de noviembre, tras la destitución de Rubén Baraja y el mandato del Consejo de intentar la contratación, de nuevo, de Víctor Fernández, el anterior responsable del área futbolística de la SAD dijo que Martínez no era interino, que su papel iba a ser hasta final de curso... pero no lo presentó oficialmente nunca. "El tiempo dirá si Iván sigue en el banquillo", dijo Torrecilla en su presentación. Otra incógnita en nebulosa.

Martínez, en esta mañana sabatina y por enésima vez en las últimas semanas, repitió su particular visión de la jugada sobre su papel: "Yo soy un hombre de club y tendré que aceptar lo que el club quiera hacer conmigo", insistió un día más autosubrayando su vocación de formador, de técnico que quiere seguir en la estructura de la Ciudad Deportiva suceda lo que suceda en este tremendo e histórico momento que se está desarrollando en el equipo profesional, con una serie de resultados adversos que tienen al Real Zaragoza en lo más bajo de la clasificación de Segunda División y con el descenso más abajo del fútbol profesional como amenaza firme por la incapacidad de sumar puntos desde septiembre (solo tiene 13 en su balance).

NOTICIAS RELACIONADAS Atienza vuelve a una lista de 23 convocados por Iván Martínez para Gijón

"Mi obligación ahora es preparar el partido de Gijón lo mejor posible e intentar ganar. En el actual cuerpo técnico estamos muy orgullosos de nuestro trabajo. No hemos perdido el tiempo, pero los resultados están ahí y son los que mandan en el fútbol", añadió Iván Martínez, que sabe que la situación global es extraordinaria y que, en un plato de cualquier balanza aparece el rédito de los últimos 7 partidos disputados por el equipo bajo su mando, con 6 derrotas y una única victoria, un récord demoledor para cualquier técnico en condiciones normales (que no se dan en Zaragoza en el último mes por distintas causas).

"Ojalá esté hasta el final de temporada dirigiendo al primer equipo, eso sería señal de que todo va bien de aquí en adelante", volvió a remarcar, como semanas atrás. Es el sueño de enderezar el camino en El Molinón este domingo y, obviamente, poder darle continuidad en lo sucesivo.

Martínez abundó un poco más sobre el presente del equipo en este torbellino de aspectos negativos que lo han llevado a la 21ª plaza en la clasificación. "En estas semanas, nunca el vestuario ha mostrado desinterés hacia este cuerpo técnico que encabezo. Ellos, los jugadores, valoran lo que estamos haciendo, saben que nuestra obligación desde el primer día ha sido buscar soluciones para tratar de salir de ahí abajo. Los jugadores muestran una actitud y una alegría en el juego diferente a la de los primeros días, no sé si porque tienen más ilusión, más confianza. Pero necesitamos transformarlo en victorias para que esto sera útil. Ojalá ganemos los 6 puntos que quedan hasta Navidad. Espero, porque es necesario, que los resultados lleguen ya", dijo el zaragozano.