Nieto: "Es hora de hablar en el campo, pasan los partidos y seguimos ahí abajo"

Carlos Nieto, zaragozano, canterano, 24 años pero con su fecha de debut en el equipo profesional datada en 2014 (hace ya casi 7 temporadas), fue este viernes el portavoz del vestuario. No es un portavoz cualquiera. Es de la tierra, de la casa, blanquillo de ADN y cromosomas. Y no es de los 'críos', sino que empieza a tener su peso en el grupo porque la veteranía sobreviene por natura, necesita tiempo y personalidad, algo que Nieto ya ha ido adquiriendo por el inexorable paso del reloj vital.

Y Nieto, preguntado directamente por la terrible situación que vive el Real Zaragoza a diciembre de 2020 en el ámbito deportivo, no tuvo problemas en abandonar el terreno de los tópicos, de las respuestas florales y de rutinas, para exponer frases con sustancia, que digan algo consistente, que transmitan, que no sean blablablás que nadie quiere oir con la que está cayendo.

"Es hora de hablar en el campo. Estoy de acuerdo en eso. Pasan los partidos y seguimos estando ahí abajo. Ahora mismo, lo que nos toca es hablar sobre el césped más que fuera", admitió con rotundidad el lateral zurdo aragonés.

Y prosiguió con su mensaje: "Yo siento la máxima responsabilidad. Y creo que también es así en el resto de mis compañeros. La situación me preocupa, evidentemente, como aragonés que soy. Por fortuna, ante lo que nos está ocurriendo, yo sí que puedo intentar hacer algo por solucionarlo cuando estoy en el campo. Y eso es lo que deseo hacer", añadió Carlos Nieto a su discurso directo y sincero.

Las derrotas están ahogando, asfixiando al Real Zaragoza en la clasificación, en la que llega a la 18ª jornada como penúltimo de la Segunda División (21º). "A partir de Gijón (este domingo), tenemos que tomarnos cada partido como si fuera el último para tener opciones de salir de ahí abajo. Estamos en una situación delicada y, desde ya, es muy importante sumar siempre, aunque sea un punto", sugirió a sus colegas de vestuario y plantilla, con él en primera línea de responsabilidad.

Sobre la breve charla que les dio a los jugadores en la mañana del jueves el nuevo director deportivo, Miguel Montes Torrecilla, antes de tomar posesión de su cargo, Nieto apenas quiso profundizar: "Nos trasladó su apoyo, pidió buen ambiente y nos dijo que venía a ayudar a salir de la situación en la que estamos, nada más", apuntó Nieto.

Aliviado por haber podido esquivar el quirófano

Nieto, asimismo, habló brevemente de su problema físico que, hace solo unas semanas, amenazó con arruinar su temporada por un problema en una rodilla, la fisura del menisco en la articulación derecha. El daño se conoció el sábado 7 de noviembre, antes de viajar a Tenerife, y se temió lo peor.

"Sí, ese día temí pasar por el quirófano. La imagen que salía en las pruebas radiológicas no se veía bien, no era posible ser concreto con lo que tenía. Pasé unos días de preocupación, de incertidumbre. Soy joven y operarme de menisco, según me dijeron, no era lo más conveniente. Por fortuna, la evolución de la lesión ha ido muy bien y hoy puedo estar de nuevo jugando sin tener que ser intervenido quirúrgicamente", dijo con alivio Nieto.