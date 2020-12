Nieto, Ros y Bermejo, tres cambios en el sexto Real Zaragoza de Iván Martínez

NIeto, Ros y Bermejo son las tres caras nuevas del Real Zaragoza ante el Fuenlabrada, en el sexto episodio de Iván Martínez como entrenador del primer equipo blanquillo, que enlaza seis derrotas consecutivas.

Nuevo partido del Real Zaragoza. Nuevo suplicio. Nuevo episodio a la desesperada, desde lo más bajo de la clasificación, hundidos en la miseria deportiva del 22º puesto en la tabla. Esta vez, a la 21.00 de este domingo 6 de diciembre, los aragoneses reciben al Fuenlabrada en La Romareda. Da igual quién sea el rival de aquí a mayo. Los zaragocistas están en la obligación de ganar la mitad de los partidos que restan en su liga, que son 27.

Iván Martínez sigue en el banquillo del Real Zaragoza, por sexto partido, "porque lo ha dicho el club, porque ellos quieren que yo esté aquí", según admitió el propio técnico aragonés en la rueda de prensa previa, en una clara muestra de su provisionalidad y desnaturalización de su cargo. El preparador canterano, ya sin crédito tras sumar cinco derrotas en sus cinco partidos como entrenador del Real Zaragoza, si todo hubiese transcurrido según lo programado el jueves, ya no sería el responsable del primer equipo. Pero no ha sido posible contratar al relevo. En las últimas 96 horas, lo único que se ha confirmado, enmedio del alboroto interno que no logra remendarse hace varias semanas, es el despido de los miembros del área deportiva, Lalo Arantegui y José Mari Barba, que ya son historia.

En este barullo, el Real Zaragoza va a formar con Cristian Álvarez; Vigaray, Guitián, Jair, Nieto, Chavarría; Francho, Javi Ros, Bermejo; Narváez e Iván Azón. En el banquillo estarán Ratón, Carlos Azón, Tejero, Francés, Zapater, Nick, Eguaras, Larrazabal, Zanimacchia, Raí Nascimento, Vuckic, Gabriel Fernández y Carbonell.

Por parte del Fuenlabrada, que aspira a meterse en la zona de promoción de ascenso a través de una victoria en Zaragoza, su entrenador, José Ramón Sandoval, alineará a Freixanet; Iribas, Sotillos, Juanma, Glauder; Cristóbal, Ciss; Ibán Salvador, Nteka, Feuillassier; y Kanté. Los suplentes azulones serán Belman, Delgado, Pol Valentín, Mula, Pinchi, Aguado, Tahiru, Pulido, Jano, Peteiro, Fuentes y Guti.

Arbitrará el canario Trujillo Suárez, del Comité de Tenerife. La noche es fría en Zaragoza, con 7 grados al inicio del partido (21.00), con viento. El césped se encuentra en buen estado.