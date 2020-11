Iván Martínez: "Si hubiéramos marcado el segundo gol, habríamos ganado"

Otra vez se adelantó en el marcador el Real Zaragoza. Y otra vez perdió. Iván Martínez analizó el nuevo revés y encontró una razón temporal. "Hay que ganar sufriendo en el campo, con actitud, hasta el minuto 95 o hasta lo que duren los partidos, no hasta el minuto 70. Yo soy el primero que está fastidiado, el vestuario está fastidiado. Era un partido muy difícil contra el Rayo Vallecano. Hemos hecho muchas cosas bien, pero no nos da para ganar", indicó.

No obstante, Iván ponderó las opciones que había tenido el Zaragoza. "Yo soy entrenador, voy a seguir trabajando, vamos a intentar sacar esto adelante, porque el trabajo de toda la semana se ve reflejado en el campo. Si Luca, en la que hemos tenido el 2-0, o el centro de Vigaray, cuando estaban Vuckic y Narváez en el área, hubiéramos marcado el segundo gol, yo creo que habríamos ganado el partido. Hasta ahí hemos estado muy bien, pero en Segunda División cualquier error que cometes te condena a la derrota. En los últimos 20 minutos es normal que ellos, con los cambios que han hecho, gente que entra fresca, gente de muchísima calidad... Está claro que no nos da hasta el minuto 95. Yo soy un hombre de club y me debo a mi trabajo. Yo soy entrenador y seguiré poniendo todo de mi parte para intentar cambiar esto", reiteró.

Pese a las tres derrotas, el técnico no pierde la esperanza. "Hay que ganar, hay que empezar a sumar, y para ello todas esas cosas que hemos hecho bien en el campo, en vez de 75 minutos, hay que hacerlo durante 95 minutos. Cuando te pones por delante en el marcador y tienes otra ocasión de gol y perdonas, al final lo acabas pagando. De la actitud de los jugadores no hay ninguna pega, al revés. Hay que seguir", dijo.

Iván también destacó las virtudes del rival. "Cuando el Rayo se ha visto abajo en el marcador, te va echando para atrás. Han venido los problemas físicos de Juanjo Narváez, de Vigaray… No voy a valorar más. Se han visto muchas cosas buenas, el equipo ha dado buenas sensaciones en determinados momentos, pero vuelvo a repetir, no nos da", reconoció el técnico.

También consideró la sustitución de Narváez. "Juanjo ya venía condicionado. Tanto el lunes como el martes ha hecho solo lo justo. Hemos esperado a hoy para tomar una decisión. Ha aguantado todo lo que podido", confesó Iván Martínez.