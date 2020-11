Iván Martínez: "Quiero un Real Zaragoza que quiera"

En francés, este mediodía Iván Martínez habría dicho ‘vouloir c'est pouvoir’ (querer es poder). En italiano, ‘volere è potere’. En inglés, ‘where there's a will there's a way’ (donde hay voluntad, hay un camino). En alemán, ‘können geht über wollen’ .... Lo dicho, que en una situación límite como la que sufre el Real Zaragoza, su entrenador, Iván Martínez, apela al deseo como motor de la innegociable reacción que su equipo anhela. “Querer es poder, quiero un equipo que quiera”, reiteró hasta la saciedad este mediodía del viernes el nuevo gestor de recursos humanos del conjunto aragonés.

Serio, tranquilo, seguro de sí mismo y de sus jugadores, Iván Martínez compareció para auditar el estado de su equipo antes de visitar pasado mañana El Toralín de Ponferrada. “Es vital ganar el domingo para cambiar la dinámica negativa que llevamos. Los jugadores necesitan ese resultado. Vamos a hacer un buen partido. El resultado igual es injusto luego, pero lo vamos a intentar. Los jugadores que vamos a elegir de inicio van a intentar cambiar esta racha negativa que tenemos”, se arrancó el joven técnico.

Rápidamente, sin ambages, sin subterfugios, Iván se introdujo en la dinámica que persigue para su equipo: querer, querer y querer. “Quiero un Real Zaragoza que juegue como equipo. Quiero un equipo que quiera. La actitud es innegociable en el terreno de juego. Vamos a ver a un Zaragoza que va a querer cambiar la dinámica”, repitió una y otra vez.

Iván Martínez repasó las hojas de la última semana en el calendario zaragocista. “Hemos tenido una semana muy buena en cuanto a trabajo. Hemos trabajado todos los aspectos. Los veo bien a los jugadores. Hemos logrado que vengan más confiados, con las ideas más claras. Hay que ganar y esa es la principal idea que llevamos”, apuntó.

El técnico también habló del planteamiento con que quiere asaltar El Toralín. “La idea de partido va a ser muy clara. Hemos trabajado diferentes sistemas. No vamos a depender de jugadores para jugar con un sistema u otro. Da igual los jugadores que estén, va a ser la misma idea”, insistió.

Iván diseccionó las variables que pueden aparecer en la alineación. Comenzando por la gatera, Cristian Álvarez puede regresar al cuidado de la portería. “Vamos a esperar a la tarde de hoy. Yo tengo buenas sensaciones con todo el mundo. Al acabar el entrenamiento de mañana valoraremos y decidiremos la convocatoria y el once titular. En cuanto a Cristian, hay que esperar 24 horas para ver cómo evoluciona. Tiene buenas sensaciones. Es más tema de cabeza que físico. Él se encuentra bien. Si decidiésemos ponerlo titular, estaría preparado. Tenemos que valorarlo mañana. Faltan 24 ahora para la convocatoria y 48 para el partido. La portería es vital, eso es claro. La decisión la va a tomar él. Si no está, pondremos a Álvaro Ratón o a Carlos Azón”, confesó.

De la portería, Iván se trasladó a la delantera. Allí, el esloveno Vuckic agrada a Iván. “Ha sido una sensación muy buena profesionalmente hablando. Esperaba otra cosa de él y me ha demostrando lo contrario. Con todo lo que está preguntando, me parece un profesional. Tiene que sumar mucho a este equipo. Es un delantero que necesitamos. Tiene la cara alegre. Viene de clasificarse para una cita mundial”, celebró el técnico.

“Yo no había entrenado con él. Sí que había visto bastantes sesiones de entrenamiento del primer equipo. Me ciño al realismo de lo que he visto, de las ganas de jugar y el interés de querer hacer bien las cosas. Veo una persona que me pregunta, una persona implicada. Ha mostrado ganas de volver lo antes posible. Volvió sin dormir para entrenar ayer”, continuó la alabanza a Vuckic.

Iván pasó después de arriba al medio. “Puedo contar con Zapater, Ros, James, Francho, Eguaras, Nick… Entre ellos se van a repartir (en el centro del campo). Los que mejor estén, los que quieran, porque querer es poder. Vamos a tomar la mejor decisión de cara al partido. De cara a los chicos del filial, va a haber bastantes jugadores en la convocatoria. Seguro que va a haber bastantes”, enfatizó.

También puede haber variaciones en el lateral derecho. “Vamos a esperar a mañana. Carlos Vigaray viene de una inactividad. Ha entrenado bien durante la semana. Javi Hernández ha demostrado que está preparado para debutar. Tejero ha entrenado bien esta semana. Estamos contentos con él. Tengo claro el once que voy a sacar. Tengo un once para una idea concreta”, consideró.

El último jugador valorado fue Adrián: “Debe aportar mucho al Real Zaragoza. Tiene calidad, tiene gol, tiene llegada. Nos debe aportar muchísimo. Es un líder dentro del vestuario. Por parte suya está dando todo. Tiene que estar 100% recuperado y convencido porque lo necesitamos”.

Tras esta batería de preguntas, también hubo una para el rival, la Ponferradina. “Conocemos al rival de arriba abajo. Equipo muy trabajado. Nos vamos a encontrar un equipo espartano. A pesar de que se ponga por detrás en el marcador, no decae. El partido con el Málaga es un claro ejemplo. Tenemos que estar muy seguro de lo que tenemos que hacer. Espero que el equipo responda y seamos mejores que ellos”, concluyó Iván Martínez.