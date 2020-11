Directo | Real Zaragoza - Real Oviedo de la Jornada 12 de LaLiga SmartBank

En este 13 de noviembre de 2020, el Real Zaragoza vuelve a sus andadas de estos tiempos modernos, duros de digestión, que lo tienen anclado en Segunda División por octava temporada seguida. Los aragoneses, liderados ahora por Iván Martínez, reciben al Real Oviedo en La Romareda dentro de una encrucijada de alto riesgo en su camino, lleno de baches hasta ahora, en esta temporada. Sigue el partido en directo:

El primero técnico de esta temporada, el del bautizo de la campaña, Rubén Baraja, ya es historia desde el lunes. Solo 81 días duró el vallisoletano. Bastaron 10 partidos, los primeros de la liga 20-21, para que todo el mundo coligiera, con dispares tiempos de reacción, que ese proyecto se había torcido de mala manera. Desde hoy, confirmado por el director deportivo, Lalo Arantegui, hasta final de temporada en virtud de la bonanza de los resultados venideros, ya rige el aragonés Iván Martínez, promocionado desde la Ciudad Deportiva como primera solución a los males que acucian al equipo, incapaz de ganar sobre el césped más allá de un partido, aquel ante el Albacete el día de la víspera del Pilar.

Es, en esta mitad del penúltimo mes del año natural, un punto y aparte en la novela zaragocista de este curso, que parece lejana de la ilusionante, apasionante y, al final, decepcionante trama de la campaña anterior. Es un volver a empezar de nuevo, con 10 partidos arrugados y tirados a la papelera en gran medida. Con el afán de ser capaces de aprovechar en positivo los seis meses y medio que quedan por delante hasta concluir la inacabable competición de plata en España. Y con la búsqueda de alguna luz entre la abollada plantilla armada en el atípico verano por la dirección deportiva que, hasta ahora, no ha dado muestras de poder aspirar a ningún objetivo superior al único que ahora se divisa de cerca y que no pasa de lograr la salvación de la categoría y no sufrir demasiado por no caerse a Segunda B.

Por estos miedos y estas dudas cayó Baraja hace unas horas. Y por estos defectos de fábrica ha venido Iván Martínez como rueda de recambio cuando solo se han dado unas pocas vueltas al circuito de la liga. No es la primera vez que el Real Zaragoza contemporáneo pasa por este trance en los primeros fríos del otoño. Por eso no supone nada llamativo para el zaragocismo. Al contrario, lo raro fue lo del año precedente.

En Zaragoza, en este siglo XXI que ya va para su primer cuarto, la divisa legal ha sido mayormente la de los timonazos en el banquillo, la de la falta de continuidad en los proyectos iniciales. Sabido es que, entrenador que ha subido en verano a Boltaña para hacer la pretemporada y conocer el Hotel Monasterio, no solo no ha repetido el año siguiente sino que, difícilmente ha llegado a Navidad. Son tiempos construidos en terrenos telúricos en esta zona geográfica del fútbol hispano. La dirección en el ámbito futbolístico del Real Zaragoza requiere de controles sísmicos muy precisos. Y esta vez no ha sido menos que otras, aquellas recientes de las salidas tempraneras, con la temporada ya en marcha y todavía lejos de acabar, de Imanol Idiakez y Lucas Alcaraz; de Luis Milla y Raúl Agné; de Ranko Popovic; de Víctor Muñoz; de Paco Herrera; antes, aún en Primera, en aquellos años que anunciaron con tiempo suficiente el pozo negro al que se iba a precipitar el Real Zaragoza, los casos de Javier Aguirre; de José Aurelio Gay; de Marcelino García Toral; del reciente Víctor Fernández en su anterior etapa, al que sucedieron en la misma tacada Ander Garitano y Javier Irureta...

El cuerpo del zaragocismo se ha hecho a este látigo. Como les sucedía a las viejas caballerías con la fusta, tanta pifia y rectificación súbita ya no duele. Ha hecho callo y parece natural. Iván Martínez toma el testigo de de Rubén Baraja para seguir aumentando esta larga lista de golpes de mano en los respectivos puestos de mando del Real Zaragoza año tras año, década tras década. Es tanta la jurisprudencia generada en este sentido que, revisarla, advierte de que todo es posible cuando se obra así con el entrenador zaragocista de turno. Hubo años que salió bien el giro, con doble tirabuzón y picada vertical, y otros en los que fue un querer y no poder, por lo que las complicaciones aumentaron y fue necesario un tercer intento, y hasta un cuarto, para tratar de reflotar la zozobrante nave.

El tiempo, el fútbol, hablarán por todos. Martínez está ante la oportunidad de su vida. Y necesita suerte y acierto para aferrarse a ella en positivo, deseo general de todo el mundo, mucho más siendo de casa, valor muchas veces ignorado en la historia blanquilla. Los futbolistas son la otra parte del éxito en esta operación quirúrgica hecha al proyecto. Su respuesta ante el nuevo escenario establecido siempre es una incógnita. Hoy empieza a escribirse la segunda parte de este ensayo futbolístico del Real Zaragoza. Interesante saber hacia dónde se enfila.