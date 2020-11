La Federación de Peñas del Real Zaragoza emite su comunicado sobre la actualidad

La Federación de Peñas del Real Zaragoza (FPRZ), que desde hace muy poco tiempo tiene nueva directiva y vive momentos de parón absoluto en la actividad ordinaria a causa de la pandemia de covid-19 que rompió la normalidad en marzo, emitió a mitad de la tarde de este viernes, 13 de noviembre, un comunicado al hilo de las circunstancias que han acontecido en las últimas fechas.

El colectivo peñista, que ahora encabeza Pablo Palomar (presidente a su vez de la Peña Lusones de Calamocha, Teruel), sale al paso desde su prisma de los singulares hechos que han tenido lugar desde el lunes por la noche, cuando la SAD decidió hacer pública la destitución del entrenador, Rubén Baraja, y la designación inmediata de Iván Martínez, técnico del filial, para que se hiciese cargo de la primera plantilla, ya con un partido oficial, el de la noche precisamente de este viernes, ante el Real Oviedo en La Romareda.

El texto íntegro y textual de la nota oficial de la FPRZ es el siguiente:

"Estimados peñistas: Son tiempos difíciles para todos, y nuestro Real Zaragoza no está exento de esa problemática. Sabemos que cada zaragocista tiene su propia opinión sobre cómo afrontar los problemas que afectan a la entidad a distintos niveles. Muchas de estas opiniones son contrapuestas y distantes, pero todas respetables.

Ahora más que nunca tenemos que estar unidos. Somos conscientes de que la situación no es fácil, pero desde la FPRZ queremos pedir a todos los que componemos el zaragocismo, que no nos olvidemos que el cuerpo técnico y los jugadores necesitan de nuestro apoyo. Iván Martínez y su equipo tienen un gran reto por delante, pero son ellos junto con la plantilla los que a corto plazo nos pueden sacar del principal problema que tiene el club, entre muchos otros. Mejorar la situación deportiva es la base para cambiar el resto.

Sabemos de lo que es capaz la afición del Real Zaragoza. Cada uno con nuestras diferencias e independientemente de la situación extradeportiva, ahora es momento de hacer un frente común con jugadores y cuerpo técnico. Nuestra prioridad es que el Real Zaragoza esté de vuelta en Primera División, y eso está por encima de todo.

Un comunicado este que, no obstante, se encuentra con el inconveniente de carecer de la base mínima para ser aplicado en el estadio, pues el fútbol sigue siendo un mero espectáculo mercantil para las televisiones y el público no existe en las gradas desde hace 8 largos meses. Aún así, los nuevos regentes de las peñas del Real Zaragoza aportan este punto de vista, escrito y sin poderse llevar a cabo in situ en La Romareda, para que queden constancia en una semana que no ha transcurrido por el cauce sosegado habitual hasta ahora.