Rubén Baraja: "No estoy contento con el juego ni con la predisposición"

Habló Baraja, aunque quien mejor habla de Baraja (más fielmente, me refiero) son sus resultados: séptima jornada consecutiva sin ganar, otra vez sin marcar ni amenazar, otro partido de pena que lo sitúa al límite de la zona de descenso. Además de esas palabras incontestables expresadas por la tabla clasificatoria, Baraja habló ayer tras la derrota en Tenerife. Y lo hizo tras callar su Real Zaragoza sobre el campo. Y fue explícito Baraja... "Sabía que nos iban a apretar, que nos iban a exigir. No hemos mantenido la intensidad que necesitaba el partido. En una acción puntual, nos han hecho el 1-0, y, como nos está pasando habitualmente, hubo que remar. En la primera parte, los cinco primero minutos han sido lo mejor; pero el resto no me ha gustado nada. Estoy realmente enfadado con lo que he visto en la primera parte, con lo que han mostrado mis jugadores. Es verdad que en la segunda parte, después de haber hablado en el descanso y decir las cosas como son, porque el fútbol es para hombres, hemos mejorado", se arrancó, para continuar en el mismo tono crítico: "Hay que competir, hay que meterle corazón. Defendemos un escudo, una institución que tiene mucha historia detrás, y no podemos permitirnos el lujo de hacer lo que hemos hecho en la primera mitad. Ellos tienen que entenderlo. Lo hemos visto así en el descanso y en la segunda parte hemos mejorado algo, hemos tenido más continuidad, hemos tratado de generar situaciones, pero ellos también se han defendido bien. El Tenerife también se jugaba mucho en el partido y no hemos podido ni siquiera empatar".

Baraja no se refugió precisamente en los eufemismos. "No estoy contento ni con lo que he visto en el juego ni con la predisposición para competir hoy. La segunda parte ha sido diferente. Hemos dado un paso adelante también con el balón, a pesar de que hemos tenido pérdidas absurdas, pero sí que lo hemos intentado. Cuando ha llegado el descanso, les he dicho que no había la intensidad necesaria para competir. Ellos han demostrado que se jugaban mucho y nosotros no lo hemos demostrado. Tengo un grandísimo disgusto por muchísimas cosas porque veo que el equipo quiere y lo intenta. Los aficionados quieren que su equipo compita, que sea honesto con el trabajo, con lo que tenemos que hacer. Yo creo que la primera parte es para hacérselo mirar y así se lo he dicho a los jugadores. Yo siempre voy a defender a mis jugadores, pero cuando tengo que decir las cosas claras, las digo. La primera parte ha sido muy decepcionante en todos los sentidos porque pensaba que la reacción que tuvimos el otro día nos tenía que dar confianza para competir hoy aquí, pero, cuando te pasan cosas y te siguen pasado, no es casualidad, y tenemos que cambiar eso", reiteró.

Además, el técnico anunció las medidas a adoptar para enderezar el rumbo. "Aquí hay que dejarse la piel en cada partido. No me va a temblar el pulso a la hora de tomar decisiones si hay jugadores que no están dando lo que yo quiero. Esto es rendimiento puro y duro. No tengo ningún problema si tengo que modificar o cambiar, lo voy a hacer. Necesito rendimiento, y eso es lo que busco, exigencia pura y dura. Esto es un tren que va rápido, y la gente que se quiera subir, la gente que quiera trabajar, pues adelante", concluyó Baraja.