22 futbolistas del Real Zaragoza viajan a Tenerife, entre ellos 5 con dorsal del filial. Las bajas por lesión de Vigaray, Jair, Adrián González, Atienza y Nieto las cubre Baraja, el entrenador blanquillo, con los jóvenes Sancho, Iván Azón y un tercer portero, Carlos Azón. El defensor del B Borge también está lesionado, por lo que se ha caído del grupo a última hora. Estos se unen a Francés y Francho, también con números superiores al 25, pero que se consideran futbolistas del primer equipo pese a ello.

En el Heliodoro Rodríguez, vestidos de rojo tomate por coincidencia de colores con el Tenerife, estarán presentes este domingo a las 20.30 (horario peninsular) Cristian Álvarez, Ratón, Carlos Azón; Tejero, Guitián, Francés, Chavarría, Zapater, Javi Ros, Igbekeme, Eguaras, Francho, Raí Nascimento, Papunashvili, Larrazabal, Zanimacchia, Bermejo, Vuckic, Narváez, Gabriel Fernández, Sancho e Iván Azón.

Sorprende en este grupo la ausencia del centrocampista Nick Buyla. A primera hora de la tarde, ya con el equipo en el avión, el club informó escuetamente en sus redes de internet de que el internacional ecuatoguineano se quedaba en tierra "al detectarse en las últimas horas un positivo por Covid-19 en su ámbito de convivencia familiar", aunque, según dice la misma nota, el jugador ha dado negativo en sus correspondientes test PCR. Se trataría por lo tanto de un acto de precaución máxima ante a realidad que se vive en España.

Nick lleva varios partidos sin entrar en los planes de Baraja después de haber sido indispensable en el arranque liguero a instancias de la dirección deportiva. Hasta ahora había sido siempre fijo en todas los partidos jugados, bien en el campo o bien en el banquillo.

En la elección de jugadores del B que tapen los huecos dejados por los lesionados de la primera plantilla también se echa en falta algún defensor. Hubiera viajado el lateral Borge de no ser por unas molestias físicas -lesión no detallada- que lo tienen de baja. Curiosamente, la novedad desde el filial es el delantero centro Iván Azón, que viene acompañado de otro punta, Sancho, que ya fue citado el primer día ante Las Palmas aunque no debutó oficialmente con el equpo profesional.