Francho: "Cuando no ganas, la dinámica parece mala, pero trabajamos bien"

Francho Serrano Gracia, centrocampista nacido en Zaragoza el 17 de octubre de 2001, que mide 1,77 de estatura y pesa 72 kilos, ejerció este viernes de portavoz del vestuario blanquillo una vez confirmada su alternativa ante el Girona el miércoles, solo tres días después de debutar como profesional en el primer equipo frente al Mallorca.

El joven aragonés, recién cumplidos los 20 años, es la última baza jugada por Rubén Baraja en la zona de pivotes, en el eje del sistema táctico, en la zona creativa y de contención en las transiciones. Sin pasar apenas por el filial de Tercera División, Francho ha dado el salto enorme desde la División de Honor Juvenil hasta la Segunda División para pasar de jugar contra niños/adolescentes de su edad a enfrentarse con futbolistas adultos, algunos de enorme trayectoria en el fútbol de élite.

"Estoy muy contento al ver que el entrenador me ha dado su confianza. Es un orgullo para mí jugar en el Real Zaragoza. Es el deseo de cualquier chaval de la Ciudad Deportiva. Es cierto que he jugado dos partidos y aún no he conocido las victorias, pero estoy seguro de que el domingo en Tenerife llegará la primera", dijo de entrada Francho en su rueda de prensa telemática.

El canterano explicó lo que le ha pedido Baraja en estos dos primeros partidos al frente del medio campo zaragocista. "Me pidió que fuese yo mismo, que tuviese personalidad. Yo hice todo lo mejor posible para poder aportar mis capacidades al equipo. Los compañeros me han ayudado mucho en este momento importante del debut. Todos me dicen que siga así, con mi manera de hacer las cosas", dijo.

El '27' del equipo que está disputando esta complicada temporada 20-21 fue concreto a la hora de valorar cuál es la diferencia mayor que ha notado en su promoción desde el equipo juvenil al profesional. "El ritmo de juego, hay bastante diferencia. Yo me siento bien de piernas, pero con el paso de los minutos sí que se nota mayor exigencia en la respiración", explicó muy expresivamente Francho.

La nueva apuesta de la Ciudad Deportiva habló, por supuesto, del mal momento que atraviesa el Real Zaragoza, con una serie de cinco partidos sin ganar que amenaza con meterlo en la zona de peligro en la clasificación de no mediar una reacción ya mismo, este domingo en Tenerife. "Cuando no ganas, la dinámica parece mala. Pero creo que tenemos que estar tranquilos porque estamos trabajando bien. Si jugamos como ante el Girona, podemos conseguir los 3 puntos este domingo sin lugar a dudas. En los últimos 5 minutos del último partido demostramos lo que podemos hacer, incluso antes creamos ocasiones suficientes para haber marcado gol con antelación", razonó.

Francho dejó, en su escueto análisis de situación en lo futbolístico, un parecer llamativo: "Tenemos que ser mucho más contundentes atrás", subrayó en clara alusión a la blandura defensiva mostrada en los goles letales que han arruinado los últimos partidos del Real Zaragoza ante el Girona, Mirandés, Leganés o Málaga.

Asimismo, a Francho se le señaló la figura de compañeros del fútbol base zaragocista como Soro o Guti, que han salido traspasados recientemente a equipos de Primera. ¿Es ese el espejo en el que se miran ahora los canteranos más jóvenes? Y el nuevo canterano emergido en la primera plantilla respondió así: "Mi objetivo es, si es posible, llegar lo más arriba posible en el mundo del fútbol. Y, si es posible, que sea con el Real Zaragoza, porque esta ciudad y esta afición se lo merecen", concluyó.