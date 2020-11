La solidaridad de Juanjo Narváez: "Si no tienes para comer, no dudes en escribirme"

El zaragocista Juanjo Narváez ha decidido poner su granito de arena en la lucha contra la pobreza derivada de la pandemina de coronavirus. El delantero colombiano ha tenido un gesto solidario que no ha pasado desapercibido. Consiste en lanzar una iniciativa en la que, a través de un vídeo publicado en las redes sociales, tiende la mano a todas las personas que estén atravesando una situación económica comprometida.

"Si por la situación que vivimos no puedes trabajar y no tienes para comer, no dudes y no tengas vergüenza de escribirme por privado. Un paquete de fideos, arroz, pasta, leche o algo voy a tener siempre para ofrecerte. No te vayas a la cama –y mucho menos tus hijos– sin comer. ¿Quién más se suma? Entre todos podemos", explica en el mensaje grabado, una idea que surgió para "respaldar" a todas aquellas familias que tienen "verdaderas dificultades" para subsistir.

"Dentro de mis posibilidades, trataré de ayudarles. Si necesitan una caja de leche, comida o lo que sea, estaré pendiente de mis redes sociales para colaborar", insistió Narváez, y recordó que es una iniciativa espontánea para que nadie pase hambre.

Quienes conocen al atacante cafetero no se sorprenden por su gesto. "Dentro de mis posibilidades, siempre ha sido una persona solidaria", asegura el delantero del Zaragoza, antes de comentar que otros, los que le conocen menos, están respaldando una iniciativa que podría llegar a muchas casas.

"Mucha gente se ha unido. He hablado con muchas personas que necesitan que les eche una mano. Espero llegar al máximo de familias posible. Que nadie tenga miedo en escribirme porque tendrán respuesta", concluyó Narváez en su llamamiento.

El atacante sudamericano, que recientemente fue padre, es uno de los fichajes que mejor rendimiento está ofreciendo esta temporada. Suma un gol, pero sus prestaciones van más allá. Es un jugador de despliegue físico, que se vacía sobre el terreno de juego. Solidario dentro y fuera del campo.