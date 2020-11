La luz de Francho Serrano

Francho Serrano nació el 17 de octubre de 2001. Ya es un hijo de este siglo. Apenas tiene 19 años recién cumplidos, pero su fútbol habla de un centrocampista mayor. De un poso y una talla muy superior a lo que indica su DNI. El mediocentro aragonés disputó ayer su primer partido oficial con el primer equipo del Real Zaragoza, algo para lo que estaba predestinado y que sucedería tarde o temprano. Pudo suceder antes –el equipo pedía a gritos un perfil como el suyo– pero fue ayer, cuando más necesitaba de un resultado positivo, cuando el técnico Rubén Baraja apostó por su figura. Y Francho, como es habitual siempre que pisa el terreno de juego, cumplió con nota, siendo el faro del Real Zaragoza en los momentos en los que tuvo el balón y manteniendo el orden y el rigor táctico cuando el Mallorca sometió a los zaragozanos en la segunda mitad.

El canterano ofreció siempre una línea de pase a sus compañeros, jugó la pelota con criterio y generó soluciones con su fútbol atrevido y talentoso. Francho fue Francho. Ni más, ni menos. A pesar de que no disputaba un partido completo desde marzo, cuando la covid-19 hizo saltar por los aires el mundo conocido, al canterano no se le notó la inactividad. Fue de lo más destacado en otro partido gris y sin apenas llegada. De hecho, suyo fue uno de los pocos disparos con intención de la tarde, cuando enganchó un latigazo con la zurda desde la frontal del área que se marchó rozando el poste de la portería que defendió Manolo Reina. Corría el minuto 19, en los momentos en los que el Zaragoza fue más intenso y competitivo. Le sucedió, de nuevo, al equipo de Baraja lo mismo que habitúa. Empezó bien, con intenciones y pisando la zona de tres cuartos, y poco a poco se fue diluyendo hasta terminar sometido por el Mallorca, muy superior en el tramo final del encuentro.

Su oportunidad

"Estoy muy contento y agradecido por la oportunidad. Tengo que seguir trabajando para que lleguen muchas más. He intentado ayudar al equipo en lo que he podido. Es una lástima que no se haya traducido en una victoria con una Romareda llena", comentó Francho tras su debut oficial con la camiseta del Real Zaragoza. "Tenemos que estar contentos, el Mallorca era un muy buen rival y hemos hecho las cosas bien. Hemos tenido ocasiones para ganar el partido, aunque también lo hemos podido perder", admitió con deportividad.

"Lo más positivo del equipo es la solidez defensiva que tenemos. Al final encajamos muy pocos goles y eso es importante para sumar. Con la portería cero, siempre tienes opciones de ganar. Hoy –por ayer– no ha podido ser pero tenemos que estar contentos con la solidez defensiva", remachó en su radiografía del partido.

Francho Serrano se ha convertido en las últimas tres temporadas en uno de los futbolistas de la cantera del Real Zaragoza con mayor progresión, constituyéndose en su figura un mediocentro con un amplio abanico de recursos y registros: puede jugar como pivote posicional o como centrocampista más territorial. Acostumbrado a mover los hilos del juego de su equipo, destaca, además de por su inteligencia en el juego, por su calidad táctica y su incesante trabajo y sacrificio. Se ha convertido en una de las referencias de su generación, junto a Carbonell. Vista su progresión, el Real Zaragoza decidió en marzo atar su continuidad hasta el 30 de junio de 2024, en un movimiento en el que el canterano promocionaba con todas las letras al primer equipo. Ahora, después de su prometedor debut, el canterano tiene la oportunidad de seguir dando pasos y asentarse en el lugar que la historia le tiene preparado: como líder del centro del campo del Real Zaragoza. El futuro debe ser suyo.