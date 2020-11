Baraja: "Hemos competido contra un gran equipo"

Incapaz de conjugar el verbo ganar, ni siquiera marcar, la mejor palabra que sale de la boca del Real Zaragoza es competir. Ayer, ni le ganó ni le marcó al Mallorca, un recién caído de Primera con una plantilla bastante superior a la aragonesa, que estuvo cerca de vencer en La Romareda. No lo hizo porque falló un par de goles cantados y porque el Zaragoza, cierto es, le compitió. Esto hay y a esto juega Rubén Baraja. A seguir juntos atrás y a esperar que el Toro o Narváez metan algún día alguna, hecho que ayer tampoco acaeció por cuarto partido consecutivo. Desde luego, con esa merma, a lo máximo que se puede aspirar es a lo ayer cosechado.

Rubén Baraja analizó en la sala de prensa el careo ante el Mallorca. "El partido ha sido competido, algo que hay que valorar considerando el nivel del Mallorca. Ellos tuvieron 10 minutos muy buenos en la segunda parte. Desde luego, los jugadores lo han dado todo, han jugado al 120 por ciento de sus posibilidades. Nosotros no tenemos fortuna cuando tenemos alguna para ponernos en ventaja en el marcador. Quizá nos falta elegir mejor, quizá nos falta llegar con más fe a los últimos metros; pero yo me quedo con que hemos competido bien contra un gran equipo. Además, con jugadores que debutaban hoy", enfatizó Baraja.

El técnico dibujó las peculiaridades que encierra su equipo. "Hay jugadores que salen de lesiones y que han dado un buen nivel. Otros, como el Toro, llevaban sin participar en sus equipos y poco a poco van cogiendo su tono. Tenemos que analizar las cosas desde nuestro momento y no desde los resultados. A partir de ahí, tratar de crecer y seguir siendo competitivos. Si eres competitivo, si tienes un equipo bien plantado, un equipo fuerte, un equipo sólido, los resultados van a llegar. Esa es la experiencia que yo tengo, la que he vivido y la que siempre llevo adelante", recordó.

Baraja le reservó una glosa al debutante Francho Serrano: "Tengo que felicitarle. Puede darnos ida y vuelta, nos puede dar trabajo. Se ha mostrado con personalidad. Ha dado dinamismo dentro, piernas frescas". También auditó a Igbekeme: "James viene de una lesión y era muy difícil que pudiera jugar dos partidos seguidos. Hay que tratar de sacar lo positivo y construir, porque para destruir siempre hay tiempo. Creo que debemos hacerlo siempre desde nuestra realidad. Desde ahí podemos crecer".

Pese a los resultados, Baraja no cae en el desánimo: "Nos falta acertar, que en las situaciones que tengamos haya acierto, como nos pasó el último día contra el Mirandés. Tuvimos posibilidades de hacer gol y no lo hicimos. Seguimos trabajando con lo que tenemos. La gente se está esforzando. Ya llegará el acierto y todo parecerá diferente. Me quedo con la actitud, con la predisposición y el esfuerzo del equipo y cómo ha competido hoy contra un gran rival, que venía de ocho partidos sin perder, que solo le han hecho en los últimos ocho partidos un gol. Ese es el Mallorca".

Su mensaje final licuó optimismo. "Buscamos rendimiento. Los jugadores son los que se ponen o se quitan. Me importa igual el nombre de los jugadores. Lo que quiero es que tengamos ese ritmo, esa continuidad, que seamos capaces de ir a las segundas opciones. Esta categoría es así. Creo que tenemos que construir el equipo desde esa solidez. Tenemos que ser competitivos y mantenernos fuertes durante los 95 minutos del partido. En ese sentido, vamos viendo cosas. ¿Nos faltan otras cosas? Sí. Hay que seguir trabajando con una principios fundamentales fuertes", concluyó Rubén Baraja.