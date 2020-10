Baraja prepara más novedades para Anduva en el Real Zaragoza

Camino de un nuevo partido, contra el Mirandés en el peculiar terreno de juego de Anduva, el Real Zaragoza se prepara bajo la tutela reformista de Rubén Baraja. El técnico vallisoletano, cada vez más apremiado a la hora de hallar los problemas clave del equipo y corregirlos con las medidas tácticas oportunas, prepara nuevos cambios en la alineación del jueves, aunque sobre el punto de partida del equipo que no pudo ganar el pasado fin de semana al colista Sabadell. Es decir, el Zaragoza repetirá su organización defensiva en 4-4-2 aunque con el matiz de Sergio Bermejo como mediapunta del 4-2-3-1 con el que Baraja matizó sus planteamientos en la última jornada.

La necesidad de mejorar en ataque y a nivel creativo, hallar las mezclas adecuadas entre futbolistas, acertar con la tecla táctica y la acumulación de partidos en una fase de la temporada en la que el Zaragoza va a jugar 7 encuentros en apenas tres semanas va a mover a Baraja a un nuevo reparto de cartas en la alineación que se enfrente al Mirandés.

A falta del entrenamiento clave de este miércoles, hay cuatro hombres que apuntan a la titularidad. Estas novedades serían James Igbekeme, Javi Ros, Luca Zanimacchia y Toro Fernández. Jugadores como Eguaras apuntan a gozar de descanso, como Haris Vuckic. También Narváez, como Eguaras, suma la práctica totalidad de los minutos de estas dos últimas semanas, aunque Baraja no parece que le vaya a retirar del once.

En Miranda, puede darse la primera titularidad de James Igbekeme después de varios meses. El entrenador ya le dio minutos en la segunda parte del encuentro contra el Sabadell y podría formar pareja en el doble pivote con Javi Ros en Anduva. También se perfila como novedad importante Toro Fernández, a quien Baraja en la anterior semana no termino de observar aún en el tono físico adecuado después de la poca participación ritmo de la pasada temporada en el Celta, una circunstancia que está condicionando al entrenador a la hora de tomar decisiones.

Varios de los futbolistas llegados al Real Zaragoza vienen de largos parones de entrenamiento y competición, como por ejemplo, Chavarría o Vuckic, que no jugaban desde que el mundo se paró en marzo. Ellos no reanudaron en junio la recta final de sus respectivas temporadas. Otros refuerzos, como sucede con Toro Fernández, no tuvieron el año pasado ni en los últimos meses la necesaria continuidad, como es el caso también de Larrazabal en el Athletic.