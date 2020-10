Adrián González: "Fiché para ser titular y por mi cabeza solo pasa eso"

Adrián González ha ejercido este jueves de portavoz del vestuario zaragocista. La situación global del equipo, a diferencia de otras ruedas de prensa, ha quedado eclipsada por las particularidades que giran en torno al centrocampista madrileño. El tempranero reencuentro con los excompañeros del Málaga (domingo, 18.15) le llega en un momento en el que no goza del protagonismo ansiado. Vino con la vitola de titular, pero ha sido suplente en los tres primeros partidos ligueros, circunstancia que espera revertir en el “largo” camino que la Segunda División impone a todos sus integrantes.

“Quedan muchos encuentros y confío en adquirir más importancia de la que estoy teniendo. Llegué con mucha ilusión y, poco a poco, voy entrando en el equipo. Fiché para ser titular y por mi cabeza solo pasa eso: trabajar día a día para hacerme con un puesto”, ha señalado Adrián, convencido de poder ganarse la confianza de Rubén Baraja, quien conoce a la perfección -coincidieron de forma fugaz en Elche- su polivalencia.

“En estos primeros meses ya he jugado en tres posiciones distintas. El míster sabe lo que puedo ofrecer y, por más que no haya sido titular en estos partidos, espero terminar siendo importante. En mi carrera me tocó vivir situaciones como esta anteriormente, y esto me ayuda a estar centrado en trabajar para entrar en el once”, ha enfatizado, antes de resumir algunos aspectos que la plantilla, en su conjunto, debe mejorar.

“En ataque, debemos conseguir tener más ocasiones, más presencia hacia la portería rival; pero sin olvidar que en esta categoría tan igualada los partidos se deciden por detalles. No tenemos que alarmarnos si no llegamos con claridad”, ha añadido, desde la tranquilidad que da la “buena situación” que el Real Zaragoza exhibe una vez sumados los tres puntos del partido contra el Alcorcón.

“Si ganamos el domingo, podemos colocarnos entre los seis primeros con dos jornadas menos. Ponernos arriba es positivo y nos tiene que dar un plus. Después, en el futuro, tendremos que conseguir la regularidad para estar entre los candidatos a ascender”, ha adelantado, a las puertas de un encuentro muy especial para él.

Adrián vistió la camiseta del Málaga durante las tres últimas temporadas y guarda un grato recuerdo de una etapa que el pasado verano culminó de forma precipitada, con el club sumido en una profunda crisis económica que derivó en despidos a través de un ERE. “Solo tengo palabras de agradecimiento. Fui muy feliz allí, pero en septiembre entendí que lo adecuado era tomar otro camino, que tocaba asumir un nuevo reto”, ha recordado el mediocampista, que se reencontrará con gente a la que le tiene “mucho cariño”.

“Después empieza el partido, la competición, y todo queda en segundo plano para luchar por los tres puntos”, ha completado un Adrián González que considera que su exequipo todavía está en fase de acoplamiento. “No tengo muchas referencias porque mi pretemporada fue corta y se han renovado, pero seguro que nos ponen las cosas difíciles, presionando arriba”, ha concluido.