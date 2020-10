Narváez: "Quiero mejorar el fabuloso año de Luis Suárez"

Estreno goleador y primera victoria del equipo. Es el hombre de moda en Zaragoza.

Estoy contento por haber sumado los tres primeros puntos en La Romareda en un partido que fue complicado de principio a fin. Al final pude marcar un gol importante, que me hizo muy feliz, pero hay que seguir trabajando al máximo para afrontar el partido de este fin de semana.

Tras el encuentro contra el Albacete sintió algunas molestias musculares. ¿Cómo se siente?

Acabé bien el partido, pero después fui notando algo de sobrecarga en el aductor. Hoy –por ayer– he entrenado al margen del grupo, he hecho algo de fisioterapia, y entre mañana –por hoy– y el viernes espero volver a entrenar con normalidad con mis compañeros para poder jugar contra el Málaga.

Sus registros como delantero son variados. ¿Es el puesto de segundo punta el que mejor explota sus virtudes o prefiere partir desde la izquierda?

Aunque he jugado en varias posiciones a lo largo de mi carrera, la que más me gusta es la de enlace, donde me viene utilizando el míster. Lo cierto es que todavía me falta algo de frescura, pero me siento cómodo y las sensaciones sobre el campo son cada vez mejores.

Atacante y colombiano. Las comparaciones con Luis Suárez son inevitables. ¿Siente que es su sucesor?

No. Yo he venido a hacer mi propio trabajo, aportando mis cualidades. Luis Suárez hizo un año fabuloso aquí, y yo quiero mejorarlo.

¿Ha tenido oportunidad de contactar con él tras fichar por el Real Zaragoza?

Solo hemos hablado un par de veces y fue antes de que yo viniera a Zaragoza. No mantenemos una relación estrecha y, después de que se cerrase el mercado de fichajes, todo ha ido muy deprisa.

¿Qué personas le aconsejaron venir a Zaragoza?

Cuando voy a tomar una decisión, a los primeros que les consulto es a mis familiares. Otro aspecto fundamental es el interés que el club siempre mostró por mí. Desde que empezó el mercado de fichajes hasta que vine, el Real Zaragoza insistió mucho en mi fichaje. Eso es importante para un jugador.

En plena madurez futbolística y con un contrato de tres campañas, ¿ha llegado el momento de asentarse en un club?

Espero que sea así. Lo vengo buscando desde hace tiempo, y ahora que se me ha presentado la oportunidad de jugar en un equipo de la entidad del Zaragoza, espero hacer un gran año y quedarme mucho tiempo dándolo todo por estos colores.

Llegó a España hace ocho años, para jugar en las categorías inferiores del Real Madrid. ¿Se había interesado el Real Zaragoza por usted anteriormente?

Cuando fiché por el Betis en 2016, después de cuatro temporadas en Madrid, no tuve muchas ofertas. No recuerdo que el Zaragoza quisiera contar conmigo entonces y tampoco me consta que hubiese algún intento posterior. Pero, siendo sincero, no estoy seguro.

Su club matriz desde 2016, el Real Betis, lo fue cediendo al Córdoba, al Almería y, finalmente, a Las Palmas. ¿Qué le faltó para encontrar la estabilidad?

Aunque considero que cuando salí cedido lo hice bastante bien, en el Betis veía que no tenía hueco. Estaba complicado volver, y este verano decidimos llegar a un acuerdo. Creo que es lo mejor para las dos partes.

Como perfecto conocedor de la Segunda División española, ¿a qué rivales ve más fuertes para ascender?

Hay muchos. Ya se sabe que esta es una categoría muy competida, cada fin de semana se ve que todos los partidos son muy disputados, y considero que la regularidad será lo que decida qué equipos están arriba a final de temporada.

¿Incluye al Real Zaragoza entre los candidatos o todavía es pronto?

Sin lugar a dudas. Con los jugadores que ya estaban aquí la temporada pasada y los que hemos llegado nuevos, se ha formado un gran equipo. Somos competitivos y estoy seguro de que vamos a pelear por el objetivo que hay que pelear en el Real Zaragoza, que no es otro que subir a Primera División.

¿Se considera el referente ofensivo del equipo o cree que la faceta goleadora estará más repartida que en años anteriores?

En el inicio de la liga vengo jugando adelantado y, por lo tanto, tengo que asumir esa responsabilidad goleadora. Después, el tiempo descubrirá de qué forma quedan repartidos los goles del equipo. Todos tenemos que intentar sumar; las cifras importan menos.

El pasado año, en Las Palmas, firmó sus mejores registros goleadores. ¿Espera superar los siete tantos convertidos allí?

Siempre trato de ser ambicioso y voy a trabajar duro para que sea así. He venido a Zaragoza para crecer y seguir mejorando como jugador.

Otra de sus grandes ilusiones es empezar a contar para Carlos Queiroz en la selección colombiana.

Está claro. Sigo confiando en que llegue ese momento. No lo doy por perdido y seguiré peleando para conseguirlo. Ser convocado y lograr el ascenso con el Zaragoza sería completar un año redondo.

¿Cómo está siendo su adaptación a la ciudad? ¿Se siente cómodo en la capital aragonesa?

Nos han acogido de una forma maravillosa. Debido a la situación sanitaria que estamos viviendo, no he podido conocer mucho la ciudad, pero más pronto que tarde todo se solucionará y visitaré algunos de esos lugares que todavía no he visto.

¿Cuáles son sus principales apoyos dentro del vestuario?

Me llevo muy bien con todos los compañeros, aunque mantengo una relación más cercana con Pep –por Chavarría– y Nick –por Jannick Buyla–. Pasamos los ratos libres juntos, jugando a la Playstation y haciendo otras actividades que nos ayudan a desconectar.

