Baraja: "Tenemos que mejorar en la zona de tres cuartos, donde se marcan las diferencias"

Se ha hablado mucho en los últimos días del Real Zaragoza de Rubén Baraja y de su último partido en Alcorcón, en el que exhibió un notable nivel defensivo (mantuvo la portería a cero y apenas le generaron peligro) pero al que le costó generar ocasiones en el área rival. Por ahí, por esa mejora en la construcción de fútbol y generación de oportunidades, pasa la inmediata evolución que busca el preparador del conjunto aragonés a corto plazo. "Tenemos que mejorar en esas fases del juego en los tres cuartos, donde se marcan las diferencias en los partidos. Tenemos que encontrar la verticalidad y la profundidad para tratar de generar situaciones de gol. Y más jugando en casa", ha reconocido este viernes en la sala de prensa.

El trabajo de la semana ha ido dirigido en este sentido: "Hemos tratado de que nuestros jugadores de fuera tengan esa verticalidad que buscamos, que los puntas nos ofrezcan soluciones, que tengamos buenas llegadas por fuera con los laterales… El equipo en Alcorcón tuvo fases de bastante continuidad en el juego y en el esfuerzo y ahora tenemos que ser regulares en ese plan. Y mejorar en los aspectos de energía, punch y piernas en los metros finales, lo cuál mejoraremos seguro con el paso de las semanas, sin olvidarnos de las cosas que vamos haciendo bien. Porque si tienes la portería a cero y eres solvente en defensa, estaremos cerca de ganar", ha analizado.

Sin embargo, Baraja no quiere que su Zaragoza se encasille en una determinada forma de fútbol. Quiere un equipo con soluciones y variantes. "En el fútbol tenemos que ocupar todos los registros. Si es así, estarás más cerca de ganar. Tenemos que ser versátiles y manejar muchos registros", ha dicho sobre la fase de construcción, en plena competición, en la que se encuentra inmerso su equipo. Y, en este sentido, ha subrayado: "Tenemos que ser nosotros mismos independientemente de que juguemos fuera o en casa. Tenemos que tener el control a través del balón, atacar bien y tratar de que eso no te genere situaciones a la contra. Tener equilibrio y buen balance, pero sin descubrirte mucho detrás porque el Albacete es un equipo que engancha bien por fuera, sobre todo por la derecha con Álvaro Jiménez, que tiene velocidad y verticalidad. En defensa no tenemos que conceder y, por momentos, robar y salir a la contra".

Sobre el Albacete, el rival de este domingo, Baraja ha advertido de su potencial más allá de su escasa puntuación (un punto sobre 12). "Ellos no han arrancado bien por la puntuación, pero eso no quiere decir que no vayan a ser un equipo que nos va a exigir al máximo y nos va a obligar a estar a un gran nivel para conseguir la victoria. Lucas Alcaraz es un entrenador muy metódico, con mucho trabajo a nivel defensivo. Tienen mucho potencial en los centros laterales y tenemos que hacer un partido completo y continuo", ha resaltado.

También ha tratado el entrenador dos cuestiones de actualidad en las últimas horas: el cierre de mercado de fichajes y el cambio de fecha del partido ante los manchegos. Sobre la plantilla definitiva con la que afrontará el primer tramo de la temporada, Baraja se ha mostrado satisfecho con la variedad de piezas de las que dispone. "Hemos buscado a jugadores con versatilidad y competencia. El equipo está en una disposición en la que tiene argumentos, capacidades y virtudes que tenemos que aprovechar para sacar el máximo rendimiento. Encontrar piezas para tener una competencia sana porque la temporada es larga y vamos a necesitar a todos para que puedan trabajar y aportar al equipo, que es lo más importante", ha explicado.

Sobre el conflicto del fútbol los lunes y los viernes, Bajara ha sido claro y contundente en su discurso. "A todos nos gustaría que se llegara a un consenso y esta situación se solucionara. La fecha es fundamental para la preparación de la semana y las cargas de trabajo. Si cambiamos el horario del partido, perjudica a todos, también a los entrenadores, y a su planificación del partido, especialmente al que juega fuera de casa porque tienes que añadir un viaje. Es una situación que se tiene que resolver ya pero que no puede servir de excusa porque nos ha pasado a los dos equipo", ha apuntado. "Hay que tener un orden y un control del calendario. Y debería ser con dos o tres semanas para organizar los partidos y las planificaciones de entrenamientos y descansos", ha advertido.