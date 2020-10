El Alcorcón asume su error y su derrota

Hoy lunes, primer día laborable de la semana y tras la tregua dominical, se empezará a dar forma legal a la victoria por 0-3 del Real Zaragoza en el partido disputado anteayer sábado en Alcorcón ante el equipo madrileño. Un choque que acabó 0-0 pero en el que los locales incurrieron en un caso flagrante de alineación indebida durante una fase de 9 minutos en la segunda parte.

El área jurídica de la SAD aragonesa tiene previsto solicitar formalmente ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), tal y como está estipulado en la reglamentación, la adjudicación de los tres puntos de ese choque dirimido en el campo de Santo Domingo. La razón, sin objeción alguna desde la otra parte, es que el Alcorcón juntó sobre el césped entre el minuto 73 y el 82 a cinco futbolistas con ficha de las categorías inferiores, no profesional, con dorsales superiores por lo tanto al 25: Castro, Bravo, Barbero, Arribas y Sosa. Es decir, en ese tramo del juego solo hubo en su alineación seis jugadores de la primera plantilla, cuando la normativa obliga a tener, siempre y en cualquier circunstancia, como mínimo a siete.

De hecho, el club del sur de Madrid emitió ayer al mediodía un comunicado claro, conciso, lleno de elegancia y franqueza, en el que asumía su grave error y, por derivación, su derrota inminente en los despachos, por imperativo legal. No habrá, por lo tanto, debate alguno al respecto. Esta es la postura oficial de los amarillos:

«Ayer (por el sábado), en el partido frente al Real Zaragoza, nuestro equipo cometió durante unos minutos alineación indebida. Fue un desafortunado incidente que, en caso de impugnación por el rival, significa perder administrativamente el punto por el que tanto luchó el equipo en el campo. El error, y la consecuencia que ello conlleva, es un duro castigo que hay que asumir con rabia y autocrítica. Aceptamos como gente de deporte que somos que para competir tenemos que hacerlo mejor, ser capaces de evitar errores que son claramente evitables y que no deberian suceder.

Del mismo modo, comprendemos que los errores forman parte de la vida, y por ende del fútbol. Y que en la AD Alcorcon, los errores no tienen nombre ni apellidos, sino que son de todos los que integramos el club, desde la presidencia hasta el resto de empleados. Todos acertamos y todos nos equivocamos. No son tiempos fáciles para nadie en la sociedad, tampoco para nosotros los que trabajamos en un club de fútbol. Las persona que lidian en el día a día de un equipo de deporte profesional llevan varios meses exigidos al máximo entre protocolos sanitarios, adaptación de normativas, limitaciones económicas a la hora de configurar plantillas y esfuerzos y sacrificios para mantener empleo y actividad de los clubes deportivos con ingresos muy mermados.

No es por supuesto ninguna excusa, solo un atenuante a los niveles de concentración requeridos. En algún momento puede pasar que se produzcan errores que en condiciones normales quizás no se dieran. Esta vez nos ha tocado a nosotros, ojalá la temporada no depare más contratiempos a ningún equipo de La Liga. Solo nos queda pedir perdón a nuestros aficionados, aprender del error, y seguir trabajando con la misma dedicación y humildad para competir en el terreno de juego con el mismo compromiso que todos los que componen el equipo mostraron ayer».

Obviamente, el Real Zaragoza ejecutará la impugnación. El punto del empate sin goles se convertirá en unas horas en tres puntos, pues la norma dicta que en un caso como este el triunfo sea por 3-0 para el equipo contrario al infractor. El Comité de Competición suele reunirse los miércoles.