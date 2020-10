Mere Hermoso (Alcorcón): "Si hubiese alineación indebida, la responsabilidad será mía"

Mere Hermoso, entrenador del Alcorcón, no se quiso pronunciar sobre la posibilidad de que su equipo hubiese cometido alineación indebida frente al Real Zaragoza, con el que empataron sin goles, y aseguró que, en caso afirmativo, la responsabilidad sería suya.

Entre los minutos 74 y 83, el Alcorcón jugó con cinco futbolistas con un dorsal con número superior al veinticinco, lo que podría suponer alineación indebida.

"No me quiero pronunciar y veremos finalmente cómo ha sido. Esperemos no haber cometido un error y si lo hemos cometido es responsabilidad mía", dijo Mere Hermoso, en conferencia de prensa.

Sobre el partido, el técnico alfarero reconoció que el Zaragoza fue "superior" a ellos hasta que "al final de la primera parte empezaron a dar continuidad al juego".

"En la segunda la expulsión (del Zaragoza) cambió la dinámica del partido, tuvimos el dominio pero no generamos mucho. Tenemos que generar bastante más y para ello debemos tener un espíritu más ambicioso. Hoy no hemos demostrado ambición", concluyó