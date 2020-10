Kagawa: "Al saber que me iba tuve sensación de rabia, difícil de explicar con palabras"

Shinji Kagawa ha querido decir adiós al zaragocismo de manera directa. No era posible repetir, en sentido inverso, el acto de bienvenida y presentación que tuvo lugar en agosto de 2019, mitad en el Auditorio de Zaragoza, mitad en La Romareda con casi 10.000 espectadores en la tribuna preferente. Pero el futbolista japonés lo ha hecho a través de una rueda de prensa telemática organizada por su agencia de representación, AC Talent Sports.

"Yo no esperaba irme de esta manera. Quería despedirme de otra forma de este club", comenzó diciendo el nipón desde su domicilio zaragozano, que va a abandonar en breves días. "Cuando me dijeron que me tenía que ir tuve una sensación de rabia, algo difícil de explicar con palabras", añadió para trasladar sus impresiones personales en estos días de fractura con el Real Zaragoza por decisión unilateral del club aragonés.

Diferentes detalles han ido trascendiendo en los últimos días de negociaciones entre el entorno del japonés y la dirección deportiva y general de la SAD, unos de índole económica y otros del ámbito personal. Sobre los primeros, uno de los agentes de AC Talent, Pedro García, ya adelantó antes de empezar la comparecencia que "no se iban a dar datos concretos, aunque se han dicho algunos que no corresponden a la realidad". De los segundos, Kagawa desgranó algunos.

"Si el problema hubiera sido mi salario, sí que podíamos haber hablado del tema económico. Pero no sé por qué me voy. No lo sé. Tenía un año más de contrato y tenía mucha motivación para cumplirlo. No me esperaba esto. No sé la razón exacta de esta decisión", apuntó Shinji Kagawa.

"Es muy difícil de aceptar por mi parte, me costó entenderlo cuando me lo propusieron. Es una situación que yo no asumo. Si hubiesen dejado pasar el año que me faltaba por jugar aquí, yo hubiese aceptado que considerasen que mi nivel de juego no era el adecuado de ser así. Pero ahora no. Sé que no jugué muy bien el año pasado, pero estaba preparado para darlo todo en esta segunda temporada y no me han dejado", argumentó.

Kagawa tampoco dejó claro que vaya a continuar en España, aunque sea lo que ha trascendido en las últimas horas: "De momento no puedo decir nada concreto. Rescindí el contrato ayer (por el viernes) y no tengo las cosas claras aún. No sé aún qué haré ni cuál será el mejor destino", dijo sin profundizar.

El japonés ha reconocido que, en las últimas dos semanas (él llegó de vacaciones desde su país con una semana de demorea respecto del resto de la plantilla), ha hablado con Baraja, el nuevo entrenador, "dos o tres veces" únicamente. Paralelamente, Kagawa no quiso especificar con quién ha llevado a cabo las negociaciones para su marcha del club, quién ha sido su interlocutor directo.

Preguntado por cuál ha sido la razón principal que le ha esgrimido el club para sostener su adiós a la plantilla, si su condición de extracomunitario, su alto salario o su rendimiento insuficiente, el nipón repitió respuesta: "No lo sé".

Por último, Kagawa dedicó varias frases a la afición en el momento de su adiós a Zaragoza. "Esta es una gran ciudad, en la que el fútbol es parte muy importante de su vida. Por eso se adverte que ha de jugar en Primera División siempre. Yo ya no podré lograr ese reto de ascender, así que se lo dejo a mis compañeros", expresó en primera instancia. Y añadió: "En Instagram, en Twitter, en la calle, estoy recibiendo mucho cariño estos días. Me han tratado siempre muy bien en Zaragoza. Agradezco el cariño dado por los aficionados y deseo que este año se logre por fin es ascenso. Ha sido para mí una experiencia única, algo muy especial, jugar en el Real Zaragoza", dijo.

Fue el punto final de una historia que empezó con unas expectativas muy altas y que ha terminado tras 14 meses de vigencia con una sensación rara por todas las partes. El futbolista las ha querido expresar públicamente en su despedida.