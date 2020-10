Directo | Alcorcón-Real Zaragoza, jornada 4 de LaLiga SmartBank

Placeholder mam module Partido Alcorcón - Real Zaragoza, en directo

El Real Zaragoza visita al Alcorcón desde las 16.00 en un partido enmarcado en la cuarta jornada de liga de Segunda División, que en el caso de los de Rubén Baraja será el segundo al tener sus dos primeras citas del curso aplazadas, debido al tardío desenlace del ‘play off’ de ascenso del anterior ejercicio. El choque es el primero de los blanquillos como visitantes después de que la semana pasada empatasen a dos frente a Las Palmas en un gris debut con más goles que fútbol. Enfrente, los madrileños llegan tras su derrota con el Málaga (1-0). Además, en su balance de resultados también aparecen unas tablas con el Mirandés (0-0) y una victoria con el Tenerife (2-0).

Baraja, ya sin Kagawa en la plantilla, tiene las bajas de Igbekeme, lesionado, y Nieto, sancionado. No ha viajado en cambio Bermejo y sí lo han hecho, como novedad, Jair, Zanimacchia y el último en llegar, Larrazabal. En el Alcorcón, que para la delantera presenta a un ex de los blanquillos, Marc Gual, su entrenador Baldomero Hermoso, ‘Mere’, no puede contar con Boateng. El árbitro del partido es Trujillo Suárez, del comité canario, mientras que el responsable del VAR es el gallego Muñiz Ruiz.