Nick: "Vamos a corregir los errores del primer día, no volverá a ocurrir más"

Jannick Buyla, 'Nick', compareció telemáticamente ante la prensa zaragozana al mediodía de este jueves, 1 de octubre. En el arranque del décimo mes del año, a menos de 48 horas de jugarse el segundo partido de la nueva liga para el Real Zaragoza, el internacional ecuatoguineano (zaragozano de nacimiento y crianza) analizó la previa de ese duelo datado en Alcorcón, Madrid, el sábado a las 4 de la tarde.

"Sabemos que estamos ante un rival muy intenso, que va mucho a las disputas. Y sabemos que tenemos que estar a la altura, con mucha intensidad también, con mucho trabajo", apuntó Nick respecto de lo que aguarda en el pequeño campo de Santo Domingo.

Aún escuece en el vestuario el fallido debut del nuevo curso, el pasado sábado en La Romareda ante Las Palmas, echando a perder dos ventajas y, a última hora, con un hombre más sobre el césped por la expulsión del canario Lemos, encajando el 2-2 definitivo cuando la victoria ya se acariciaba. "Nos falta un poco más de calma, de saber manejar el marcador al ir por delante. Pero estoy seguro de que vamos a corregir nuestros errores del último día, no volverá a ocurrir", aseguró con propósito de enmienda.

El mediocampista canterano, apuesta firme de la dirección deportiva para el plan de esta nueva campaña 20-21, ha comenzado jugando volcado a las bandas en la línea media bajo el dibujo 4-4-2 de Rubén Baraja. No es su posición natural, pues siempre fue utilizado preferencialmente en el doble pivote, en el eje del equipo. Sin embargo, Nick no rehuye el reto al que lo está abocando la situación tras la salida de Guti al Elche. "Estoy a disposición del entrenador para lo que decida. Yo puedo cumplir tanto en las bandas como en el centro del campo. Me siento contento por la confianza que está teniendo el míster en mí, transmite fuerza y nos aporta cosas nuevas", indicó el joven jugador, que va a cumplir los 22 años el inminente día 6, el martes próximo.

Nick es, de los futbolistas promocionados desde las categorías base en este atípico y corto verano, el único al que Lalo Arantegui -el director deportivo- ha decidido dotar de dorsal del primer equipo (el 20). Tanto Francés como Francho, también anunciados como jugadores con contrato profesional, seguirán llevando números superiores al 25, es decir, con matriz en el filial, el RZD Aragón de Tercera División. Incluso Baselga, otro colega de generación, ha sido cedido al Atlético Baleares mallorquín de Segunda B. "Es importante para mí, sobre todo el hecho de que estoy siendo titular por decisión del entrenador en todos los partidos. Yo tengo las mejores sensaciones. Además, la Segunda División es muy larga y tengo claro que todos participaremos", concluyó Nick.