Baraja: "Cuento con el Toro Fernández para el partido contra Las Palmas"

Llegó la hora de la verdad. El Real Zaragoza debutará este sábado frente a Las Palmas (La Romareda, 16.00) y Rubén Barajaquiere silenciar cualquier excusa y aparcar las situaciones puntuales que puedan afectar a la dinámica del equipo. No quiere oír hablar de las bajas, de las consecuencias de la salida de Raúl Guti o de los últimos movimientos que puedan producirse en el mercado. El técnico vallisoletano centra sus esfuerzos en firmar un buen arranque con los hombres que tiene disponibles. Y el Toro Fernández figura entre ellos.

La presencia del delantero uruguayo en el partido de mañana ha sido uno de los temas principales durante la semana, y hoy Baraja ha confirmado que cuenta con él, que la intención es que pueda participar en el primer partido liguero. “Tiene las mismas opciones de jugar que el resto”, ha adelantado, dejando claro que a lo largo del día quedará libre una de las dos plazas de extracomunitario que ocupan Kagawa y Raí.

El club negocia el finiquito del jugador nipón,al tiempo que el joven brasileño está llamado a ser un complemento de nivel para el extremo derecho. “Antes jugaba en punta, pero ahora es un jugador más especifico de banda. Tiene velocidad y ‘reprix’, puede competir con Zanimacchia y con cualquier jugador que pueda ocupar esa posición. Con todo, hay que recordar que viene de una lesión”, ha indicado Baraja, antes de pasar a valorar la situación de otros lesionados, entre los que se encuentra el citado Zanimacchia.

“La evolución de la lesión de Luca -por el italiano- es positiva, pero está por definir si será convocado. Lo de Bermejo va más lento y habrá que esperar. Y con Jair también hay que tener calma. Su mejoría es importante y tenemos la sensación de que podrá participar en parte de los entrenamientos de la semana que viene”, ha señalado el técnico zaragocista, convencido de que los escogidos para el inicio liguero estarán a la altura.

“La línea de trabajo está siendo buena. Veo a los jugadores con esas ganas y hambre de empezar. Tenemos que intentar darle continuidad a lo que hicimos contra el Girona, con consistencia y capacidad competitiva. Me preocupa el partido en sí, no los nombres propios”, ha enfatizado Baraja, que espera medirse a un rival “alegre e intenso” por la juventud de sus jugadores. “Tienen una de las medias de edad más bajas de la competición y eso es sinónimo de ilusión en el juego. Habrá que hacer un partido serio, muy completo, sin conceder ocasiones atrás”, ha adelantado, sobre el que será el regreso del equipo a La Romareda en compromiso oficial.

El triste bagaje de seis derrotas y una sola victoria en el cierre de la pasada temporada -con las sabidas consecuencias clasificatorias- todavía está presente en la mente de unos aficionados que seguirán sin poder llenar las gradas, pero Baraja es optimista. “Nuestro campo tiene que ser un lugar en el que nos sintamos cómodos para sumar puntos. Quiero pensar que jugar en casa va a ser algo positivo, que nos va a beneficiar aunque no contemos con el calor de 30.000 personas”, ha destacado, queriendo espantar los fantasmas.

En su opinión, jugar a puerta cerrada “no puede justificar las derrotas”. Como tampoco la venta de un futbolista de la importancia de Guti puede ser usada como “excusa” cuando las cosas no marchen. “La propuesta económica fue interesante para el club y tenemos que adaptarnos. Mi función es sacar el máximo rendimiento a la plantilla para competir en una buena línea”, ha indicado un Baraja que, aunque reconoce que si hay posibilidades de última hora en el mercado serán estudiadas, no quiere que estas situaciones puedan llevar al despiste. “Solo tenemos que pensar en sacar los tres puntos mañana”, ha finalizado.