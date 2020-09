Sábado a las 4 de la tarde, inicio de la liga para el Real Zaragoza contra Las Palmas

Real Zaragoza-Las Palmas, sábado 26 de septiembre a las 16.00, transmitido por televisión a través del canal de pago Vamos, de Movistar. Esta es la cita de partida del nuevo equipo zaragocista en la competición oficial del curso 2020-21.

A falta de solo una semana, La Liga (LFP) hizo públicos por fin los horarios de la 3ª jornada de Segunda División, momento en el que el Real Zaragoza se reenganchará a la nueva competición tras haber quedado aplazados los dos primeros partidos del torneo (ante Girona y Almería) como moratoria especial por haber concluido el curso anterior con enorme retraso tras el lío que se generó en el fútbol español a cuenta de la última jornada de la pasada liga de plata.

El conflicto que mantiene la LFP con la Federación Española (con el Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes -CSD- de por medio como siempre en la mediación) a cuenta de la disputa de partidos los viernes y los lunes ha sido la causa de la enorme tardanza en publicar estos horarios. Y La Liga sigue desafiando a los comités que, en las dos primeras jornadas, derogaron la intención del organismo que preside Javier Tebas de ubicar partidos en esas franjas de la noche de los viernes y los lunes referidas. De nuevo, en esta previsión de partidos para el último fin de semana de septiembre, la LFP pretende ocupar ese espacio que por ahora le han prohibido.

De momento, al Real Zaragoza no le afectará alguna posible rectificación que pueda surgir sobre la marcha. Su duelo ante Las Palmas será el primero del sábado 26, a la hora de la sobremesa, las 4 de la tarde. Obviamente, sin público en las gradas, todo bajo el protocolo ya conocido de la pandemia de coronavirus covid.19. Fútbol de plató, fútbol por televisión. Y, por ahora, no se sabe nada más... no hay plan para la 4ª jornada, que será la segunda para los zaragocistas, en Alcorcón.