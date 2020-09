Gabriel Fernández y Jair siguen sin debutar y Papunashvili no jugará contra el Girona

La continuidad de las bajas de los lesionados Jair, Zanimacchia y Bermejo, además de las de los dos convalecientes de dolencias más serias como son Igbekeme y Raí Nascimento, sigue patente en la tercera convocatoria de Rubén Baraja, entrenador del Real Zaragoza, para el tercer y último amistoso, ante el Girona este sábado en La Romareda, que es el previo al comienzo de la liga para el equipo aragonés, que tendrá lugar el próximo fin de semana ante Las Palmas en el estadio municipal.

Además, también reincide la ausencia del último fichaje, el delantero centro Gabriel Fernández, alias 'Toro', que no tiene un estado físico suficiente como para debutar como blanquillo (aunque en su caso no hay comunicación oficial al respecto). No lo hizo en Tarragona el miércoles ni lo hará esta vez tampoco. Lo suyo quedará para la competición oficial, ya con puntos en juego.

Y, a diferencia de los dos partidos precedentes de preparación, esta vez llama la atención la no presencia del georgiano Papunashvili en la convocatoria de Baraja. El futbolista ha estado pasando una especie de reválida, de selectividad en los minutos de los que dispuso ante getafenses y tarraconenses. El entrenador dijo que quería verlo para discernir si su concurso dentro de la plantilla de la temporada 20-21 es interesante o, como era la intención inicial, se concreta su marcha definitiva fuera del equipo, en lo que ya es su cuarto verano en el Real Zaragoza. En este tercer amistoso, Papunashvili ya no se examinará.

NOTICIAS RELACIONADAS Último ensayo del Real Zaragoza antes de la liga

En cuanto a novedades, solo asoma la figura del joven del filial Sancho, dentro del amplio elenco de apoyos del equipo B, junto a los habituales Francés, Francho, Baselga, Borge... También estará apto Lasure, que hace cuatro días se cayó de la cita de Tarragona por problemas gastrointestinales de última hora.

Por supuesto, con Guti y Kagawa nadie contaba de antemano. Ambos tienen su futuro en otro lugar. El canterano, enseguida, en Elche. El japonés, está aún por ver.

Los 21 convocados por Rubén Baraja son Cristian Álvarez, Ratón, Vigaray, Borge, Francés, Nieto, Chavarría, Lasure, Clemente, Guitián, Atienza, Eguaras, Adrián González, Zapater, Javi Ros, Nick, Francho, Narváez, Vuckic, Baselga y Sancho.