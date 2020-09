Papunashvili y Nick, los únicos que repiten en el once inicial del Zaragoza con el Nástic

El Real Zaragoza jugará a las 18.30 de este miércoles el segundo (y penúltimo) partido de su breve pretemporada en este raro verano de 2020. Para ello, después de comer en la capital aragonesa, los convocados viajaron en autocar hasta Tarragona, donde les aguarda el Nástic, ahora equipo de Segunda B (una categoría por debajo de los zaragocistas).

Tras perder por 0-2 ante el Getafe de Primera División el pasado sábado en La Romareda, los blanquillos tienen ante sí al rival más accesible de los tres con los que se van a medir en una semana (el sábado que viene llegará al estadio municipal zaragozano el Girona, colega de Segunda División).

Este partido se acordó entre ambos clubes a toda prisa, hace apenas una semana, cuando el Elche abortó la disputa de un duelo en Teruel que se había pactado tiempo atrás en esta misma fecha y hora.

En las horas previas, el devenir de los acontecimientos ha desembocado en una sensación de accidentes constantes en el entorno del Real Zaragoza, que se ha marchado a Tarragona con un alto número de bajas no previstas ni recomendables cuando solo faltan 10 días para que el equipo de Rubén Baraja, su nuevo entrenador, se reenganche a la liga 20-21, ya en la 3ª jornada, ante Las Palmas. No se podrá ver a los lesionados Jair, Zanimacchia o Bermejo (así como a los convalecientes Igbekeme y Raí Nascimento). Tampoco se estrenará el nuevo ariete, el uruguayo Gabriel Fernández, cuya ausencia en la lista de convocados no se especificó desde el club. Es baja de última hora el aragonés Lasure, aquejado de una gastroenteritis por la mañana. Y, asimismo, siguen sin ser expuestos a lesiones ni Guti ni Kagawa, a los que el club desea traspasar en cuanto sea posible. Un total de 9 piezas están, pues, fuera de juego a estas alturas de septiembre.

La alineación de Baraja estará compuesta por Ratón; Borge, Atienza, Clemente, Chavarría; Zapater, Javi Ros; Papunashvili, Nick; Baselga y Narváez. En el banquillo esperarán su turno Cristian Álvarez, Vigaray, Guitián, Francés, Nieto; Eguaras, Adrián González, Francho, Puche y Vuckic. Es decir, respecto del anterior partido de ensayo, solo repiten titularidad Papunashvili y Nick, ambos en los extremos de la línea de cuatro centrocampistas.

Por su parte, los tarraconenses formarán con Wilfred; Albarrán, Trilles, Rueda, Joan Oriol; Burgui, Fausto, Ribelles, Bonilla; Oliva y Pedro Martín.

La tarde es agradable en Tarragona, con 27 grados y ligera brisa. El césped presenta un buen aspecto visual.