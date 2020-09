Toro Fernández: "Es un desafío muy lindo subir a Primera con el Real Zaragoza"

Gabriel 'Toro' Fernández asumió las exigencias inherentes a su condición y al club en el que ha pasado a estar censado, el Real Zaragoza, la entidad con más historia y respaldo social de la Segunda División española. El futbolista fue presentado en el mediodía del lunes en un acto virtual en el que el ariete aceptó desde el primer momento el objetivo real del equipo del león rampante. "Vine a Zaragoza porque me gusta el club. Desde luego, es un desafío muy lindo subir a Primera con el Real Zaragoza. Por suerte, se concretó la llegada acá", se arrancó el Toro nada más pisar la sala de prensa del estadio de La Romareda.

El uruguayo es el octavo fichaje del conjunto que gestiona Rubén Baraja, el octavo pasajero de una travesía que ya cumple ocho años en la categoría de plata del fútbol español. "Vengo para ayudar al club en este reto. La idea es que nos vaya bien a todos. Vengo a aportar mi granito de arena donde me toque", agregó.

El delantero, que llega a Zaragoza en régimen de cesión sin opción de compra, ya ha tomado contacto con su nuevo hábitat. "El Zaragoza es un equipo que lucha en todo momento. Con el entrenador hablé muy poco. A la medida que pasen los días hablaré con él. Cuando me comentaron los representantes la posibilidad de venir, no lo dudé", explicó.

El nuevo referente ofensivo del Real Zaragoza también valoró el estilo del juego a desarrollar, así como su aportación al conjunto. "Me gusta jugar con un compañero al lado. También puedo jugar solo. En cuanto al juego, el técnico pide presión. Es obvio que yo voy a ir a esa presión. Respecto al grupo de compañeros, me he encontrado con un grupo que quiere competir, que es muy humilde. Tengo que agradecer el buen recibimiento que me dieron", concluyó e Toro Fernández.