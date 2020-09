Baraja: «El juego de la segunda parte ha de ser nuestra guía»

Rubén Baraja afrontó en la noche de este sábado la primera rueda de prensa pos partido desde su llegada. Un partido amable, sin la tensión de la competición oficial, un ensayo de notable exigencia ante el Getafe de Primera División que puso en evidencia lo mucho que le falta al actual Real Zaragoza para parecerse al que lleva en mente el vallisoletano. Aun así, en el papel legítimo de alguien que debuta y sabe que tiene ante sí un largo trabajo de reestructuración de una plantilla, Baraja se alejó de cualquier punto de preocupación.

NOTICIAS RELACIONADAS Derrota del Real Zaragoza por 0-2 ante el Getafe de Primera División en el primer ensayo de verano

«Yo creo que las sensaciones tienen que ser positivas. No en cuanto al resultado, lógicamente, pues este no era el que buscábamos. Pero en un partido contra un gran rival como el Getafe, hemos llevado bien las cargas de trabajo de los últimos seis o siete días», comenzó justificando.

En la película del choque, según sus primeras impresiones, Baraja destacó esto: «Al principio, nos ha costado entrar en el partido. No sé si motivado por el calor que hacía... y demás. Y también ha sido clave ese par de acciones en las que hemos cometido dos errores graves que les han facilitado que nos penalizaran con los dos goles. Esto ha condicionado el resultado», admitió el técnico, recordando sin detallar las pifias monumentales de Eguaras y Adrián en el 0-1 y el 0-2, respectivamente.

NOTICIAS RELACIONADAS Baraja se estrena en La Romareda en el primer amistoso de verano, ante el Getafe de Primera

«Considero que la reacción ha sido buena en la segunda parte. En el descanso hemos hablado y se han buscado otras cosas. Al final, hemos estado más juntos, hemos entendido mejor lo que debíamos hacer con la pelota y hemos sido más profundos ofensivamente», reseñó para poner brillo en la mejoría del último tercio del choque.

El Real Zaragoza acabó la temporada pasada, hace solo 26 días, sin gol en su punto de mira. Ciego tras la pérdida de Luis Suárez y Puado, ambos ya historia en la película presente. Y ayer regresó con el mismo mal. «Nos ha faltado frescura, ‘punch’ arriba, para haber hecho algún gol. En este momento de la pretemporada, entedemos que esto puede ser normal y razonable. Pero hay detalles de la primera parte que debemos corregirlos, es evidente», reconoció sin alarmas, por el momento, respecto de la nula presencia en el área rival durante largo tiempo de todo el equipo blanquillo.

Los nuevos: hay prisa por engranar

A Baraja se le pidió una primera evaluación de las caras nuevas que ayer se vieron por primera vez vestidos de blanquillos. «Estamos en ese momento donde no hay nadie con frescura física. Nos falta ritmo. En el caso de los chicos nuevos, hay que unir esta dificultad física con la de la falta de tiempo para conocer a sus compañeros, al entorno del club. En algún caso, también tenemos el problema del idioma (Vuckic). Pero sabemos que debemos ir evolucionando con rapidez, no solo en lo individual, sino sobre todo como equipo», expuso el pucelano para poner un escudo protector a sus muchachos sin esquivar la presión que supone que la liga 20-21 vaya a dar comienzo en apenas 13 días en unas circunstancias precarias para el Real Zaragoza, con dos partidos de retardo acumulados durante un largo tiempo y con una pretemporada más corta que la del 90 por cien de los rivales.

NOTICIAS RELACIONADAS Primer examen serio ante el Getafe en La Romareda

Baraja dejó claro lo que desea y que ayer no vio más que en breves e inertes pinceladas al final del duelo contra el Getafe. «Hay que ser competitivos y hoy (por ayer), en la primera parte no hemos encontrado los caminos, no hemos entendido el partido. Después, ya hemos tenido otra energía diferente. Esta segunda mitad ha de ser nuestra guía para los dos partidos que nos restan de preparación. Hay que encontrar nuestro estilo cuanto antes», redundó.