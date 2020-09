Baraja toma velocidad en la aplicación de su doctrina táctica en el Real Zaragoza

Domingo 6 de septiembre. Tercera sesión preparatoria del Real Zaragoza bajo la batuta de su nuevo entrenador, Rubén Baraja Vegas. Las dos primeras, consecutivas en pocas horas, las dirigió el técnico vallisoletano el sábado, una por la mañana (la de su estreno real al frente del equipo), la otra por la tarde. Lleva una semana de retraso Baraja a causa de su positivo en covid-19, manifestado en un test PCR el pasado 26 de agosto, recién llegado a Zaragoza para tomar el timón que ha dejado vacante Víctor Fernández.

Por esto, el ex del Tenerife, Sporting de Gijón, Rayo Vallecano y Elche (en su faceta de entrenador), ha comenzado a tomar velocidad de crucero en la implantación de su doctrina táctica dentro del grupo. No tiene tiempo que perder dentro de un verano anómalo, extraño a más no poder en el fútbol profesional español, mucho más en el seno del Real Zaragoza tras acabar la Promoción de ascenso hace solo 21 días y no haber desconectado apenas en el periodo vacacional de entre ligas, que se ha quedado en 15 raquíticos días de ínterin.

En realidad, aunque Baraja hubiese estado en condiciones de tutelar los primeros ensayos del equipo entre el 31 de agosto y el 5 de septiembre, los aspectos relativos a la pizarra y el modo de jugar que desea aplicar en su nuevo proyecto al frente del Real Zaragoza habrían estado igualmente capados, pues el protocolo de La Liga obligaba a llevar a cabo unas primeras jornadas de trabajo individualizado en la plantilla, hasta verificar que los test de coronavirus no delataban más contagiados. Por eso, la presencia del preparador pucelano en el césped de la Ciudad Deportiva, con todo el grupo alrededor, es seguramente lo más llamativo y agradable de cuanto ha acontecido en las instalaciones de la carretera de Valencia en los últimos 7 días.

En tres sesiones los futbolistas ya han comenzado a memorizar cuestiones futbolísticas de lo que va a ser su nuevo método. El librillo de Baraja ya se estudia y se practica en el Real Zaragoza. Posicionamientos de partida, desdoblamientos, apoyos, circulaciones de balón muy determinadas, salida desde atrás, despliegues por bandas, repliegues cuando se pierde la posesión. También algo de balón parado, faltas, córneres, tanto en faceta defensiva como en fase atacante. O sea, lo que es habitual cuando un equipo experimenta un cambio de entrenador.

Suena raro, como todo útimamente en el mundillo del fútbol, que esto esté sucediendo ya bien entrado septiembre, cuando se trata de una fruta de principios y mediados de julio en años normales. Pero en 2020 nada es ordinario. Todo va a destiempo, a deshora, contra natura, al margen del sentido común en muchos aspectos. Así que no queda otra que intentar asimilar cuanto ante y sin traumas estas mutaciones vitales. Al fin y al cabo, dentro de solo 5 días rueda ya el balón oficialmente en la liga española (sí, en solo 5 días, el 11 de septiembre). Aunque, eso sí, al Real Zaragoza le han permitido empezar dos semanas más tarde, consecuencia de su tardío final del caótico y fraudulento final del curso pasado, un lío que sigue vivo y que tendrá más episodios pese a que la liga 20-21 se ponga en marcha casi sin haber dado tiempo ni a rebajar las pulsaciones cardiacas de la anterior.

De hecho, Baraja trabaja la táctica contrarreloj cuando aún le faltan por llegar al menos 3 fichajes nuevos y mientras es necesario recortar el actual plantel en 4 o 5 hombres, que deberán salir inexorablemente en fechas próximas bajo distintos formatos contractuales. Así son los tiempos que corren en el núcleo deportivo del Real Zaragoza que afronta ya su octava temporada consecutiva fuera de la élite, en el calvario de la Segunda División.