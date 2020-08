Zanimacchia espera en el hotel del Real Zaragoza el remate de la cesión de la Juventus

Luca Zanimacchia, extremo derecho de la Juventus de Turín que ya está en Zaragoza y que este lunes fue sometido a los test de covid-19 en la Ciudad Deportiva para poder iniciar de manera inminente los entrenamientos de la nueva pretemporada, espera ser presentado a lo largo de la jornada del martes como nuevo jugador del Real Zaragoza.

El atacante, de 22 años, llegó a la capital de Aragón en la noche del domingo con el permiso de su club de origen, la citada Juventus, pero sabedor de que hasta que no se cierre la firma de toda la documentación sobre su cesión al Real Zaragoza no tendrá vía libre para ser presentado en La Romareda. La tramitación de ese papeleo estaba previsto que se concluyera a lo largo del lunes pero, sin causas que lleven a ningún nerviosismo en el club aragonés, todo apunta a que se demorará hasta el martes. No es la primera vez que le sucede algo así al Real Zaragoza en los últimos tiempos, en especial cuando se trata de clubes de alto rango que se encuentran inmersos en diversas operaciones de gran calado y actúan por prioridades.

El hecho de que Zanimacchia esté ya en Zaragoza es indicativo de que no existe el más mínimo inconveniente en la operación y que se trata, simplemente, de acabar el proceso con el cruce de firmas. Pero, mientras eso no se plasme negro sobre blanco, el Real Zaragoza no va a arriesgar a que pueda surgir cualquier inconveniente inesperado en forma de lesión que pueda generar un conflicto legal. Es preferible esperar un día (mucho más, en las circunstancias que concurren en los entrenamientos casi inexistentes hasta el viernes) que precipitarse para nada.

El joven italiano espera en el Hotel Zentral AVE Zaragoza las órdenes del club para desplazarse a rubricar su contrato de cesión en la sede de La Romareda, cosa que se prevé ocurra en la segunda mitad del día martes. De ser así, su presentación tendría lugar, bien antes de comer, pasado el mediodía, o bien ya a media tarde.