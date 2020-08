Vuckic: "Tengo muy claro que el objetivo del Real Zaragoza es el ascenso"

El Real Zaragoza ha presentado este lunes a Jair Amador y a Haris Vuckic, dos de sus contrataciones para la próxima temporada. Y ambos han presentado el mismo discurso: consideran que el cuadro aragonés, un histórico del fútbol español, merece estar en la máxima categoría; y confían en contribuir decisivamente a que el ascenso a la élite pueda consumarse con la mayor prontitud.

“Mi intención es dar el máximo para ascender”, anuncia Jair. “Intentaré enseñar lo máximo a los jóvenes, siendo un ejemplo, dándolo todo en los entrenamientos y en los partidos”, advierte el defensa, que dice que “hay una gran plantilla”, un “gran grupo” que, en su opinión, “está muy bien construido” para optar a todo.

El zaguero, además, dice ser un jugador “más completo” que el que actuó en el Huesca de 2016 a 2018. “He ganado sobre todo en experiencia, y la experiencia te da calma y pausa. Creo que he ido aprendiendo en la salida de balón y en otros aspectos, pero siempe sin olvidar mis virtudes: poderío físico y poderío aéreo, que son las virtudes que me han traído hasta aquí”, señala Jair, de 30 años, que se incorpora al Real Zaragoza procedente del Maccabi de Tel Aviv. Se trata de un defensa rápido y contundente, muy disciplinado tácticamente, que dotará de seguridad y solidez al equipo zaragozano. El central ha firmado con los aragoneses por las dos próximas temporadas.

En los mismo términos que Jair se ha expresado Haris Vuckic, de 28 años, quien es internacional esloveno y viene al Real Zaragoza con la intención de aportar goles. El futbolista se incorpora al equipo aragonés tras haber emitido señales muy positivas en el Twente holandés, donde contabilizó 11 dianas durante la pasada temporada. Se trata de un delantero poderoso, de envergadura, oportunista, que anota tantos con suma facilidad. Vuckic ha firmado con el club zaragocista hasta junio de 2023.

“Mi sueño siempre ha sido jugar en España. Cuando llegó el interés por el Real Zaragoza, lo tuve muy claro desde el principio. Estoy muy orgulloso de estar aquí”.

“Soy un futbolista polivalente, que puedo desenvolverme en diferentes posiciones del campo, tanto de 8, de 10 o de 9. me considero fuerte, con buena técnica”, explica el atacante del Real Zaragoza, quien subraya que es, sobre todo, “un jugador de equipo” y que adapta siempre “al planteamiento del entrenador”. “Soy un jugador de equipo”, reitera Vuckic.

El delantero esloveno también ha hablado de sus primeros días en Zaragoza. “Mi sensación no podía ser más positiva. El ambiente en esta ciudad es fantástico. Y aunque de momento solo estamos entrenando seis, todo lo que he visto hasta ahora me está encantando”.

Asimismo, el esloveno cree que enseguida podrá acercarse a su mejor versión. “Me quiero adaptar lo más rápido posible, y estoy seguro de que lo voy a conseguir. Mi intención es poder ayudar cuanto antes a que el equipo sume victorias”, confiesa el futbolista del Real Zaragoza. “Tengo muy claro que es el objetivo del Real Zaragoza es subir a Primera División. Es prioritario. Tenemos que rendir al máximo y por eso no me importa tener presión. Al contrario, la presión es buena para el futbolista profesional, si sabe convivir con ella”, sostiene.