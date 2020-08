Víctor Fernández: "Son insoportables tantas desgracias"

El entrenador del Real Zaragoza, Víctor Fernández, se lamentó de la eliminación de su equipo, que no mereció un desenlace tan cruel. "Sin goles es imposible ganar los partidos. Y por lo tanto, es imposible clasificarte para la siguiente eliminatoria", explicó el técnico nada más finalizar el encuentro. "El vestuario está invadido por una tristeza inmensa -confesó el preparador del Real Zaragoza-. El dolor, la frustración, son muy grandes, sobre todo porque no hemos complacido a nuestra afición, que nos ha acompañado en este sueño y que no ha tenido el final feliz", insistió Fernández.

El entrenador zaragocista consideró que "el fútbol ha sido muy cruel una vez más" con el equipo, y recordó los numerosos contratiempos que ha padecido la plantilla en la presente campaña: "Son insoportables tantas desgracias como las que hemos tenido en los últimos meses. Hemos hecho cosas bastante malas tras el confinamiento, pero ahora que habíamos recuperado cosas buenas en los últimos partidos el fútbol nos ha castigado de una manera injusta. No hemos podido superar al rival metiendo goles. Para cualquier equipo del mundo, llegar a cualquier momento de la temporada sin poder contar con jugadores diferenciales es insoportable", reiteró el técnico, que no quiso pronunciarse sobre su futuro: "No es el momento de hablar de mí, bastante dolor y tristeza tengo para pensar en uno mismo", señaló.

Penalti fallado por el Zaragoza ante el Elche José Miguel Marco Liga SmartBank jornada 44 Zaragoza - Elche vídeo de Goles La Liga

También habló Javi Ros, uno de los protagonistas de la noche tras errar un penalti, lanzado a lo Panenka, que fue a parar mansamente a las manos de Badía. "Pido disculpas a la afición. Enfrente había un portero rápido bajo palos, y yo creí que se iba a mover. Sin embargo, tuvo personalidad al quedarse quieto y me ganó la partida", explicó el futbolista del Real Zaragoza, quien, pese a la eliminación, dijo mostrarse "muy orgulloso del equipo y de la afición".

"Sin gol, es muy complicado", añadió Ros, consciente de las numerosas oportunidades que desperdició el cuadro aragonés a lo largo de la eliminatoria. "Por una cuestión ajena a nosotros, no hemos podido contar con nuestro máximo goleador", recordó Ros, que consideró que para el Real Zaragoza había sido "un curso muy difícil en todos los sentidos".