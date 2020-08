Sin vacuna para el gol

Nino clausuró la temporada maldecida por la covid. El Zaragoza se despidió del ‘play off’ sin encontrar la vacuna de los males que le aquejan desde que su extraordinario curso fuera interrumpido por el coronavirus maldito. Pasó el Elche en su única jugada elaborada y finalizada en remate entre los tres palos, en la enésima galopada de Juan Cruz por el callejón izquierdo, con un centro rematado por Nino y su olfato de perro perdiguero. Nino resolvió el crucigrama de una eliminatoria marcada por las ausencias de Luis Suárez y Puado.

El empate sin goles le valía al Zaragoza tras el 0-0 capturado en la ida en el Martínez Valero. Regalo envenenado. Cuestión psicológica. Lógicamente, siempre ataca al final (o intenta atacar) el equipo al que no le vale el resultado. Y no le valía a un Elche que aguantó en pie hasta el cuarto de hora final abrazado a su portero y, en su defecto, a la estampita. Igual que en la ida, el Zaragoza desarrolló un juego muy superior a su patética continuación del parón. Se vio un equipo bien puesto, con firmeza en defensa e ideas en el medio. Eso sí, sin pegada arriba. Porque ocasiones las tuvo. Al menos tres, el mismo número de las coleccionadas en Elche.

Linares se quedó solo ante Edgar Badía y le pegó al muñeco. La volvió a tener, ésta más clara aún, Kagawa, que estrelló el balón en el larguero. La tercera, ya en desventaja en el marcador, fue un penalti ejecutado por Javi Ros a lo Panenka. Delante no estaba Sepp Maier. Y Ros tampoco es Panenka... Tiró blandito y Edgar Badía se quedó en el medio para acumar la pelota con sus dos manos. Si no fuera trágico, sería cómico... Ahí acabó todo.

Antes, el Elche había ocultado sus muchas carencias en una labor colectiva notable. Fiel a su ideario, Pacheta rotó inteligentemente, planteando un partido largo. En ese objetivo, refrigeró la alineación, con siete rotaciones que dotaron de frescura a un bloque limitado. Sin demasiado juego, el Elche siempre estuvo metido en el partido gracias a su rigor posicional y a su tono físico. La noche avanzaba y lo único malo para el Zaragoza era el resultado. Sí, aunque el 0-0 le valía, el peligro continuaba siendo manifiesto, como después demostraría Nino. Antes, Fidel había lanzado un golpe franco que Cristian Álvarez y el palo impidieron que se colara. Apenas hizo más el Elche, con un Cristian Álvarez de nuevo inédito.

El Elche pasó de eliminatoria en un extraordinario ejercicio de supervivencia. El Zaragoza quedó fuera porque no supo resolver, porque no fue capaz de marcar en 180 minutos después de haber disfrutado de hasta seis clarísimas ocasiones. De nada valió la regeneración de un grupo que se había desvanecido desde el paréntesis pandémico. El conjunto de Víctor habría ganado si la pelea hubiera sido a los puntos. Pero no, los resultados de los partidos de fútbol los determinan los goles. El Zaragoza, privado de Luis Suárez y Puado, ha pagado su falta de gol. La vacuna no le ha llegado a tiempo a un equipo roto por las consecuencias futbolísticas (de todo tipo...) de la maldita covid.