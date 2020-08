Real Zaragoza-Elche, una puerta a la cita final del 'play off' de ascenso a Primera

Dice el reglamento de este ‘play off’ que al Real Zaragoza le es útil esta noche el cero a cero inicial con el que arrancará el encuentro ante el Elche, en la obsoleta Romareda, foro que de no mediar estas impensables circunstancias sanitarias y deportivas hubiera estado hoy repleta, a reventar. De modo natural, se hubiera generado un ambiente extraordinario, magnífico, del que nadie dispone en Segunda División y del que carecen muchos estadios de la Primera que ha derivado en los últimos años.

En el sepulcral y anómalo silencio de la denominada nueva normalidad (que para el Real Zaragoza es, sin duda, una carga), el conjunto aragonés encontrará una ligera ventaja: las tablas iniciales lo sitúan virtualmente en la eliminatoria final del ‘play off’.

Sirve el empate a nada, siempre y cuando se mantenga al final del tiempo reglamentario y tras la disputa de la prórroga. No se lanzarían penaltis en este caso, porque se otorga un cierto privilegio al equipo mejor clasificado al término del campeonato regular, en este supuesto la escuadra de La Romareda.

Víctor Fernández dirigió en la tarde de ayer, a partir de las 19.30 horas, en los terrenos de la Ciudad Deportiva, una ligera sesión preparatoria, encaminda a dar las últimas pinceladas tácticas y estratégicas ante la cita de esta noche. Con suma probabilidad, el armarzón del equipo será el mismo que se vio en el estadio Martínez Valero, habida cuenta de que el choque de ida no dejó lesionados y el técnico aragonés tampoco dispone de un gran fondo de armario. La pérdida sobrevenida de Luis Suárez aún ha menguado más el abanico de posibilidades. Quizá Víctor pueda introducir alguna variación; pero nunca se tratará de una revolución. En el club se apuran plazos para que pueda reaparecer Javi Puado, si esto es posible.

Como es evidente, el técnico aragonés espera un Elche incisivo, intenso, de ritmo alto y, sobre todo, urgido por la obligación de anotar al menos un gol en el estadio de La Romerda. Este hecho, sin embargo, no implica que Víctor Fernández vaya a ordenar a su escuadra en torno a una guarda numantina de la portería. La leyenda urbana, los datos ciertos y la historia no discrepan esta vez. Son relatos que afirman lo mismo: Víctor Fernández no sabe jugar de modo conservador.

O, dicho de otro modo, que su modo de defender aquello que ya posee pasa por mirar hacia delante, por ir de frente. En su credo no existe el cerrojazo. Jamás se vio bajo su firma, en ninguno de los diferentes equipos que ha dirigido a lo largo de su dilatada y brillante trayectoria profesional.

Esta noche, con toda seguridad, tampoco dispondrá en el vacío de la Romareda un bloque aragonés pegado a Cristian Álvarez, de líneas absolutamente juntas y que entrega el espacio, el tiempo y el balón al contrario. Víctor no entiende de este tipo de fútbol. Rehúye de tal método, por más que un día fuera un modelo.

En el Elche es baja relevante su delantero Jonathas, que vio la tarjeta roja directa en el transcurso del encuenrtro disputado el pasado jueves, por agredir a El Yamiq. Su lugar en la vangurdia, para acopañar a Nino. parece destindo a Pere Milla, un futbolista de talento y que entiende cómo moverse en ataque.