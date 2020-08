Partido Elche-Real Zaragoza, en directo

Tras varias semanas de incertidumbre en las que el Real Zaragoza se ha mantenido a la espera de que se resolviese el conflicto en torno al 'play off', los de Víctor Fernández afrontan este jueves el encuentro de ida de la semifinal de las eliminatorias hacia Primera.

El Zaragoza visita el estadio Martínez Valero de Elche, para medirse al conjunto ilicitano en un encuentro que se presume igualado. El choque se disputará a partir de las 22.00 y será retransmitido por el canal Vamos de la plataforma Movistar Plus. Además, como es habitual, también podrá ser seguido a través de Heraldo.es, que ofrecerá un minuto a minuto del partido y, a la conclusión, la crónica y otros análisis.

Se trata de una eliminatoria extraña para el Real Zaragoza, que se mantiene a la espera de que el Consejo Superior de Deportes (CSD) responda al recurso de alzada en el que, al no recibir contestación de su requirimiento del pasado día 4 de agosto ante las autoridades deportivas, reitera sus argumentos y solicita la finalización de la competición “por la falta de integridad de la competición y el muy grave riesgo para la salud”. Todo, debido a que Luis Suárez no podrá estar disponible para el encuentro porque el Watford inglés, club que posee sus derechos, decidió no prorrogar su cesión.

Así, Víctor Fernández pierde a su máximo goleador y a uno de los principales referentes del equipo. Por contra, este parón prolongado -desde que terminó la temporada regular hasta este jueves van más de 20 días- ha permitido recuperar algunos jugadores que estaban lesionados, como Alberto Guitián. El Yamiq y Ros tienen menos opciones de jugar -casi ninguna- pero también evolucionan bien de sus lesiones.

La vuelta de esta primera eliminatoria se jugará el próximo domingo 16 de agosto, también a partir de las 22.00, en el estadio de La Romareda. Los otros dos equipos que juegan el 'play off' (Girona y Almería) también juegan este jueves y el domingo.