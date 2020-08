Víctor Fernández escribe con sangre los agravios de La Liga al Real Zaragoza

Habló Víctor Fernández en la matinal de este domingo 9 de agosto de 2020. Lo hizo durante 40 minutos llenos de sustancia y profundidad de mensaje. El entrenador del Real Zaragoza, en un momento duro en el que el equipo, el club, la afición, la SAD se sienten heridos por el maltrato recibido desde La Liga de Fútbol Profesional (LFP) en un final de temporada caótico que aún tiene pendientes los 'play off' de ascenso, ha escrito con sangre, la suya, la gravedad de lo que acontece en el fútbol español a estas alturas de la vida.

"Estamos bien entrado agosto y aún no hay 'play off'. Nos ha asaltado la improvisación. Y, sobre todo, la falta total de solución al problema generado en la última jornada, el 20 de julio, con el famoso partido Deportivo-Fuenlabrada. No quiero que nadie valore que mi visión es muy partidista, pero voy a contarla porque considero que es la verdad", arrancó su análisis inicial, que se atomizó en 3 minutos contundentes.

"Voy a ponderar, lo primero, a Javier Tebas, el presidente de La Liga, aunque a algunos les parezca sorprendente. Ha sido un hombre que ha ordenado el fútbol, que ha sido un buen embajador hacia el exterior, que le ha dado una salud económica que no tenía. Pero siempre le ha dado prioridad, siempre, a lo que es el negocio, a la industria, y ha dejado como secundario lo que es el fútbol en sí, lo que representa, el sentimiento, la afición. Y esto último es lo que ha provocado todo lo que estamos sufriendo ahora", dijo Víctor en su preámbulo.

"Tebas ha ido tomando medidas relativas a los repartos de los derechos de televisión, al control económico de los clubes, la ordenación de la competición que, evidentemente, ha derivado en que el fútbol español haya perdido competitividad. Estamos perdiendo competitividad, tanto en Primera como en Segunda División", prosiguió el técnico del barrio Oliver.

El covid-19: la indefinición de todos para regular y prever problemas

Víctor Fernández entró de lleno en el origen real de todos los problemas surgidos en la liga 2019-20 a partir de marzo, cuando la pandemia mundial de coronavirus (covid-19) derivó en un colapso social global y, por ende, en una situación inédita en el fútbol profesional español a lo largo de su historia.

"Tebas, cuando surgió el covid, que ha destrozado a la sociedad en general y también ha afectado al fútbol, actuó con determinación -que es otra cualidad del presidente de La Liga-, con rigor, para poner en marcha la liga cuanto antes. Pero lo hizo mediante la imposición. No hubo comunicación con nadie, ni con jugadores, ni con entrenadores, ni con los médicos. Lo importante era que el fútbol tenía que volver como fuese. Todo lo demás era igual", expuso Fernández, que enlazó esta idea con la siguiente:

"Para poder hacer todo esto, Tebas ha tenido un gran colaborador indispensable, que ha sido el Gobierno de España. Y el Gobierno consideró que el fútbol era el motor de muchas cosas y que había que ponerlo en marcha, tomando determinadas medidas, unos protocolos que daba igual que fueran diferentes a los del resto de la sociedad. Lo importante era que hubiera fútbol", narró con intención Víctor.

El preparador blanquillo utilizó la retranca en su siguiente pasaje: "Y entonces surgió una reunión maravillosa, brillantísima, con una gran capacidad de imaginación y con un gran soporte económico... ya saben todos a lo que me refiero. El famoso Pacto de Viana. Todas las instituciones se pusieron de acuerdo. Magnífico. Y arrancamos... con un fútbol que no era el fútbol de siempre, es el fútbol sin gente, el fútbol de las interrupciones, el fútbol del VAR... en el que lo que importaba solo era arrancar, arrancar del modo que fuese", prosiguió el entrenador del Real Zaragoza en su rememoración.

La desembocadura de esta parte de su tesis acabó con la denuncia de lo que Víctor consideró "el verdadero problema de todo". Así lo razonó: "El desencadenante de todos los problemas que seguimos teniendo tres semanas después del caso Fuenlabrada es que nadie quiso ni quiere regular qué se hace si sucede lo que ha ocurrido con los positivos en un equipo o varios. Nadie ha querido saber nada de qué sucede con la competición en tal caso, si se para o no, si se atiende a una clasificación u otra, cómo son los ascensos, los descensos... Nadie en la Liga de Fútbol Profesional quiso regular ni anticiparse al problema. Las declaraciones de su presidente, Tebas, fueron siempre las mismas: 'aquí eso no va a ocurrir nunca, lo que hay que empezar y terminar la competición'. Y dijo que 'si surge un brote con 4 o 5 positivos en un equipo, es una negligencia de ese equipo. O sea, será culpa de los demás", rememoró Víctor.

El técnico aragonés fue rematando su intervención inicial antes de dar paso a las preguntas. "Y ese problema de los positivos, ha sucedido. Un grandísimo problema el de la última jornada. Y alguien tuvo la feliz idea de que la competición había que adulterarla. Jugar todos los partidos menos uno. Así, les dieron una pistola a quienes tratan de justificar lo que les ha ocurrido con sus resultados deportivos, que es el descenso a Segunda B, con el razonamiento evidente de que no se ha jugado en la misma igualdad de condiciones", alzó la voz en tono más crítico.

"Por esto, parece durante casi tres semanas que el lío solo ha traído problemas a los equipos que han descendido. Y no es así. También estamos otros que estamos pendientes de jugar el 'play off'. El Real Zaragoza jugó su ultimo choque el 20 de julio contra la Ponferradina. Y tenía designados partidos de promoción el 24 y el 27, enseguida. Teníamos a todos nuestros jugadores para jugar ese partido. Después de tres semanas sin saber qué hacer, abandonados por La Liga, desamparados por sus dirigentes, nos encontramos ahora con que ya no estamos todos. Nos falta uno, Luis Suárez, y nosotros no somos responsables de ello", denunció Fernández.

"Cualquier persona de la Liga de Fútbol Profesional tiene que aceptar que estamos en una situación de desigualdad terrible. Hemos sido víctimas de esta situación provocada por los demás. Queremos jugar, pero en igualdad de condiciones, esas que recuerdo en las palabras de los presidentes de la FIFA y la UEFA en abril, Ceferin e Infantino dijeron que había que preservar para garantizar el 'fair play'. Nadie de La Liga puede opinar algo distinto a esto", concluyó el entrenador zaragozano.