Guitián, El Yamiq, Ros y el jugador afectado por covid, recuperaciones dispares

Víctor Fernández explicó este domingo que, dentro del grupo de lesionados del Real Zaragoza a estas alturas de agosto, en los prolegómenos de la demorada promoción de ascenso a Primera División, hay expectativas dispares de cara al ‘play off’ ante el Elche, en caso de que se juegue según está programado por parte de La Liga (cabe recordar siempre que el club aragonés ha solicitado ante el CSD, en un recurso de alzada, la suspensión de la promoción).

El central Alberto Guitián, tal y como detalló el técnico, "lleva ya dos semanas entrenándose con normalidad " y llegará apto para ser utilizado en el estadio Martínez Valero.

Por su parte, otro central, el marroquí Yawad El Yamiq, aún no se ha incorporado al trabajo con el equipo pese a cumplirse ya cinco semanas desde que se rompió los aductores de forma severa y será baja en los dos partidos contra los ilicitanos.

Por último, el centrocampista navarro Javi Ros, que viene de cubrir una larga rehabilitación tras una lesión grave de rodilla de la que se operó en febrero, está aún "algo bajo de forma, pero ha mejorado muchísimo", según Víctor, por lo que, aunque todo estaba programado para que el capitán volviese ya de cara a la temporada próxima, sí que podría entrar en las convocatorias próximas.

NOTICIAS RELACIONADAS Víctor Fernández escribe con sangre los agravios de La Liga al Real Zaragoza

Asimismo, el técnico zaragozano hizo referencia al futbolista de la plantilla que dio positivo en covid-19 el pasado 29 de julio y que, por lo tanto, lleva 13 días aislado cumpliendo estrictamente con los protocolos a tal efecto, tanto el que ordena el Gobierno de Aragón como el que tutela la Liga de Fútbol Profesional (LFP).

Víctor anticipó que este jugador no va a llegar a tiempo de ser citado para los decisivos partidos en la lucha por el ascenso datados contra el Elche. «Creo que no tenemos ninguna posibilidad de contar con él contra el Elche en la ida, este jueves, y casi ninguna en la vuelta, el domingo», indicó Fernández. De este modo, esa pieza importante en la plantilla zaragocista solo podría volver a jugar, en el mejor de los casos, en la hipotética final, que aún no tiene fechas concretas, aunque se estima que podría disputarse el jueves 20 y el domingo 23 del presente agosto.