La Federación Aragonesa de Fútbol solicita el ascenso del Real Zaragoza a Primera

La Federación Aragonesa de Fútbol (FAF) mostró en la mañana de este jueves, 6 de agosto, su apoyo total al Real Zaragoza en su reivindicación de que la competición en Segunda División se dé por concluida ya y que se decida el ascenso del tercer clasificado, por méritos deportivos, en lugar de acometer unos 'play off' de ascenso en una Promoción que está ya desvirtuada y adulterada por la demora en las fechas tras el conflicto generado con la no disputa del partido Deportivo de La Coruña-Fuenlabrada, de la jornada 42ª y última del torneo regular y las consecuencias posteriores que esto ha traído.

La propia FAF se adhiere a las propuestas que el Real Zaragoza ha elevado a los organismos que deben decidir el final de la competición, la Liga de Fútbol Profesional, la Real Federación Española de Fútbol y el Consejo Superior de Deportes (dependiente del Gobierno de España). El organismo que rige el fútbol aragonés cita la posibilidad de que se den por ascendidos a los 4 equipos que tengan el derecho a jugar la Promoción (de los que, incomprensiblemente a 6 de agosto, solo se conocen 3) y que La Liga de Primera el año que viene conste de 23 equipos extraordinariamente o, en su defecto, que suba de categoría el tercero en la tabla final, aludiendo a la pureza de los méritos deportivos durante el curso, el cual sería el Real Zaragoza.

La FAF también considera que, cualquier final que no termine con el Real Zaragoza en Primera División, será una "adulteración de la competición" y un "atropello" para con el Real Zaragoza, sustentando asimismo su solucitud de que ya no tengan lugar los partidos de 'play off' en el duro y complicado momento en el ámbito sanitario que vuelve a vivir España.

El comunicado íntegro de la FAF, bajo el título "Apoyo al Real Zaragoza", es el siguiente:

"La Federación Aragonesa de Fútbol quiere manifestar su decidido APOYO AL REAL ZARAGOZA ante la situación que esta viviendo particularmente el Club y en general todos los aragoneses, como consecuencia de la pandemia que está sufriendo nuestro país.

Por ello, viendo la evolución del Covid-19, tanto en la sociedad como, en concreto, en la SEGUNDA DIVISION, con la aparición de nuevos casos cada día y la imposibilidad de prever el momento en que puedan celebrarse los play-off con la seguridad necesaria, es preciso adoptar una decisión extraordinaria que evite el serio riesgo para la salud que están corriendo todos los protagonistas. Esta solución pasa por que el órgano competente acuerde de forma definitiva DAR POR FINALIZADA LA COMPETICIÓN DE SEGUNDA DIVISIÓN de la temporada deportiva 2019/2020.

Y consecuentemente, que también adopte las decisiones que correspondan en relación con los ascensos, en lo que caben las siguientes alternativas viables:

1.- Hacer que suban los cuatro equipos que la clasificación final de Segunda División les otorgaba puestos de play-off. Con ello, y con el descenso de los tres últimos de Primera División, la temporada 2020-2021 tendría 23 equipos en Primera División.

2.- Alternativamente, si no hubiera de contemplarse la situación 1, que el tercer clasificado en la temporada regular, el Real Zaragoza, fuera quien subiera, como expresión del mejor derecho obtenido por el equipo que ha demostrado merecerlo a lo largo de toda la temporada.

Cualquiera de las soluciones significaría el merecido ascenso del REAL ZARAGOZA a la categoría reina del Fútbol español.

Y cualquiera de esas decisiones evitaría la adulteración de la competición, a la que sin duda conduciría la celebración de unos play-off en los que los equipos estarían mermados por bajas sanitarias o por bajas administrativas de jugadores (finalización de contratos), por lo que los cuadros que se enfrentarían podrían tener muy poco que ver con los existentes durante el resto de la temporada, por causas ajenas a la competición.

Todo ello con el problema añadido que plantea jugar en unas fechas en las que prácticamente se va a solapar la preparación de la próxima temporada, sin tiempo para el descanso de los futbolistas, además de haber desvirtuado la competición.

En consecuencia, cualquier situación que no contemple al Real Zaragoza en Primera División la temporada próxima, sería un atropello a la razón y al sentido común, así como una injusticia de difícil reparación".