Duro comunicado de los jugadores del Real Zaragoza, en boca de los capitanes

La plantilla del Real Zaragoza compareció públicamente este jueves, 6 de agosto, para mostrar su posición ante los acontecimientos que están perjudicando a la entidad zaragocista desde hace ya casi tres semanas. Un largo tiempo en el que, por causas todas ajenas a la voluntad del club aragonés, no se ha podido jugar la Promoción de ascenso a Primera División; todavía no se conoce el nombre del rival en los 'play off'; se ha provocado la caducidad de la prórroga del contrato de cesión de Luis Suárez (máximo goleador del equipo, segundo pichichi de la liga y piedra angular del equipo), que se ha marchado ya al Watford, su club matriz; se ha dado lugar a que surjan positivos por covid-19 -tanto en el Real Zaragoza como en otro rival a la espera, el Almería- en un tiempo en el que ya todo tendría que estar concluido... un largo listado de efectos perniciosos para los intereses zaragocistas que han dado lugar a esta rueda de prensa.

Alberto Zapater hizo de portavoz de la plantilla aragonesa, secundado en una rueda de prensa para la historia por Javi Ros, Cristian Álvarez, Eguaras y Guitián. El equipo transmitió su indignación por la situación que sufre.

Alberto Zapater, el primer capitán, fue su portavoz en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva. Junto a él estuvieron el resto de los capitanes: Javi Ros, Cristian Álvarez, Eguaras y Guitián. Antes de atender las preguntas de los periodistas, en las que Zapater estuvo moderado y diplomático, el de Ejea de los Caballeros leyó un comunicado con contenidos contundentes a la hora de describir cómo se está padeciendo este calvario en la caseta del Real Zaragoza.

Este es el contenido textual del sentir de los futbolistas del cuadro zaragocista a 6 de agosto de 2020:

"Durante estos meses difíciles, la plantilla del Real Zaragoza ha cumplido con responsabilidad sus deberes y todos los protocolos exigidos para la vuelta del fútbol. Pero ha llegado el momento de decir que estamos hartos. Resulta insoportable la improvisación en la que vivimos, la falta de organización y la negligencia de quienes gobiernan nuestro fútbol.

No cabe en la cabeza que a estas alturas sigamos entrenando sin saber nada de un play off que ya se encuentra adulterado. La dejadez de los dirigentes deportivos nos va a impedir competir con uno de nuestros compañeros, cuando tanto el Real Zaragoza como el futbolista han cumplido con todos los requisitos que se le exigían. La competición ha perdido los más mínimos valores de equidad e integridad, y se ha apartado por completo de los parámetros del ‘fair play’ deportivo que mantiene la FIFA.

Queremos dar nuestro sólido respaldo a Luis Suárez, al que le han impedido de forma injusta pelear por su gran ilusión: llevar al Real Zaragoza a Primera División. Su empeño, su dedicación y hoy su tremenda desilusión nos van a fortalecer como plantilla y nos ayudarán a lograr ese reto.

Estamos de acuerdo con la petición del Club de solicitar la finalización de la competición. El empeño por no dar por terminado el Campeonato está haciendo que esta Liga haya pasado de ser la mejor del mundo a plantear un play off adulterado, que adultera también la planificación de la próxima temporada.

Nosotros no vamos a dejar de prepararnos para jugar un play off por más que se haya desnaturalizado por completo. Pero confiamos en que nuestros argumentos, que son los mismos que defiende todo el Real Zaragoza, hagan recapacitar a los dirigentes del fútbol para que den por finalizada la temporada y se adopte así alguna de las alternativas propuestas por el Club, que incluyen el ascenso del Real Zaragoza.

A pesar de la tristeza por esta situación, la plantilla mantiene su ánimo y una unidad que es la garantía para salir adelante y lograr ese objetivo que a todos nos ilusiona: devolver al Real Zaragoza a la Primera División".

La plantilla del Real Zaragoza se halla sumida en un día a día de muy difícil digestión y comprensión intelectual, algo que se ha agravado al observar la respuesta de La Liga, con su presidente Javier Tebas Medrano a la cabeza, ante las propuestas del club zaragocista para poner fin a este esperpento. La falta de respeto, comprensión y delicadeza humana de Tebas y La Liga para con el Real Zaragoza es nula.