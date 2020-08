El adiós de Luis Suárez: "Es una auténtica vergüenza lo que me ha pasado"

A pesar de que el Real Zaragoza ha exprimido todas las vías para evitar lo inevitable, Luis Suárez ya es historia en el conjunto de Víctor Fernández. El Watford inglés, club poseedor de sus derechos deportivos, ha insistido en la negativa de prolongar la cesión del futbolista en la capital aragonesa, una vinculación que expira este miércoles 5 de agosto. "Es una pena increíble. No me dejan terminar lo que empecé con mis compañeros. Estas situaciones se tenían que tener listas con tiempo para que no pasara esto. Es una auténtica vergüenza lo que me ha pasado a mí", ha criticado con dureza el ariete esta mañana, todavía desde la Ciudad Deportiva y vestido con el uniforme de entrenamiento del cuadro aragonés.

Luis Javier Suárez Charris (Santa Marta, Colombia, 1997) aterrizó en Zaragoza con un firme objetivo: explotar en el fútbol español. Tras su paso por los filiales de Granada y Valladolid, antes de recalar en la capital del Ebro firmó siete goles en un Nástic de Tarragona que terminó descendiendo a Segunda B.

A pesar de su juventud (22 años), Luis Suárez se mostró siempre como lo que es: un jugador comprometido, con un carácter luchador y ambicioso. "Venir al Zaragoza sin el ascenso en la cabeza, es venir a nada", llegó a decir el día de su puesta de largo hace poco más de un año. El progresivo paso de las semanas demostró que su afirmación no era uno de los habituales tópicos a los que acostumbra generalmente un futbolista durante su presentación.

El delantero cafetero abandona la entidad aragonesa con 19 goles y convertido en uno de los grandes ídolos de la afición de La Romareda. Antes del obligado parón por la pandemia del coronavirus, Suárez se destapó como una sobresaliente revelación de la categoría con 17 dianas, llegando a errar, incluso, cuatro lanzamientos desde el punto de penalti.

Tras el parón, como el resto de la plantilla, minimizó exponencialmente sus prestaciones, firmando tan solo dos goles en la decisiva recta final del campeonato. El último que celebró con la camiseta del Zaragoza fue en Tenerife, hace ya casi un mes. Un gol que reunió inteligencia, desparpajo, habilidad, potencia y picardía. Cinco características que definen a grandes rasgos lo que es Luis Suárez sobre el terreno de juego.

Emotiva despedida de jugadores y cuerpo técnico del Real Zaragoza del jugador colombiano que vuelve al Watford inglés

Con su adiós, el Zaragoza pierde, además de su principal referencia ofensiva, un jugador diferencial, capaz de transmitir al resto de compañeros valores intangibles sobre el césped como el esfuerzo, la entrega o la capacidad de sacrificio.

Lalo Arantegui, director deportivo del Real Zaragoza y uno de sus máximos valedores en la llegada del charrúa al conjunto aragonés, se ha despedido esta mañana de Luis Suárez en la Ciudad Deportiva y, posteriormente, ha dejado este mensaje a través de las redes sociales.

"Muchas gracias por tu compromiso y entrega durante la temporada, Lucho. Te llevas mi cariño y respeto, y el de todo el zaragocismo. Una pena que no puedas ayudarnos a terminar el trabajo que empezamos juntos. Ojalá pronto nuestros caminos vuelvan a cruzarse. ¡Aúpa el Real Zaragoza!"