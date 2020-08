La Peña Zaragocista 'José Luis Violeta' de Valencia, la primera que se moviliza

La Peña Zaragocista 'José Luis Violeta' de Valencia fue, a primera hora de la tarde de este martes 4 de agosto, la primera en movilizarse dentro de la afición del Real Zaragoza para pedir una solución inmediata al conflicto múltiple que tiene paralizado el final de la Segunda División desde hace ya más de dos semanas y que no tiene visos de pronta reparación. Los seguidores zaragocistas de ese colectivo peñista, que tiene como sede el Centro Aragonés de Valencia, uno de los más emblemáticos de toda España y que preside Pablo Gómez (natural de Calamocha, Teruel), que también dirigió la casa de Aragón en la comunidad vecina, desde 1993, solicitan que el fútbol se pare ya por motivos sanitarios y que el tercer ascenso se decida por méritos deportivos: que suba a Primera en tercer clasificado en la liga regular, el Real Zaragoza.

El texto de su comunicado, bajo el título "El que no llora no mama", es íntegramente el que sigue:

"Ante la peligrosa tesitura en que se encuentra nuestro Real Zaragoza en estos momentos, la Peña Zaragocista de Valencia propone a la Agrupación de Peñas, a todas y cada una de las que la componen y a la afición zaragocista en su conjunto, a una protesta general por los cauces adecuados (watshap, foros, prensa deportiva y otros medios).

La organización del fútbol profesional en España tiene dispuesto que de la Primera División descienden los tres últimos clasificados. Pues cúmplase. Que de Segunda División ascienden directamente a Primera los dos primeros y descienden a 2ªB los cuatro últimos. Pues cúmplase. Que el tercer equipo de Segunda División que debe ascender a Primera debe salir entre los clasificados en tercer, cuarto, quinto y sexto lugar jugando eliminatorias entre ellos a doble partido. Pues cúmplase también.

Sin embargo, a cuenta de la pandemia de coronavirus que ha alterado todas las cosas, algunos clubes de Primera y Segunda división quieren evitar sus descensos con excusas inverosímiles. Pues impídase.

Por otra parte, resulta increíble que el 4 de agosto cinco clubes de Segunda División no sepan a qué atenerse con relación a las eliminatorias de ascenso a Primera División. Y, lo que es mucho peor, no hay la menor garantía de que con el paso de los días las cosas se aclaren. Sigue el lío con el partido Deportivo de La Coruña–Fuenlabrada y seguimos a merced, cosa nada improbable, de que cualquiera de las autonomías donde residen los clubes afectados por el ascenso impida la salida de los ciudadanos fuera del ámbito provincial. ¿Qué haremos entonces?

Señores de la Real Federación Española de Fútbol y de la Liga Profesional: la decisión sobre el tercer equipo de Segunda División que debe ascender a Primera no debe retrasarse ni un día más. Si de Segunda División deben ascender tres equipos NO ES NINGUNA INJUSTICIA QUE LO HAGA EL TERCER CLASIFICADO EN LA LIGA REGULAR. O juéguenselo ustedes a los chinos, o a “pinto, pinto Gorgorito”. Todo menos tenernos todavía un mes más a merced de una más que posible recaída de la pandemia, con el riesgo consiguiente para futbolistas y para todo el mundo.

Bien sabemos todos que de ser otro el equipo tercer clasificado en Segunda División la decisión que proponemos se habría tomado ya al concluir la última jornada de liga. Pero se trata del REAL ZARAGOZA.

Y este ha sido seguramente el equipo más perseguido y perjudicado por las decisiones de las autoridades deportivas de todos los tiempos. Desde la descomunal sanción al defensa Cortizo por la lesión fortuita que infirió a Collar (At. Madrid), al atropello de la LFP a cuenta del expediente por presunto soborno del partido Levante–R. Zaragoza que, finalmente, la Justicia archivó. Pasando por la vergüenza de jugar en Barcelona la primera final de Copa en la que participó el Real Zaragoza, ¿contra quién?, lo han adivinado contra el Barcelona que acababa de entregar a Su Excelencia el Generalísimo Franco la Medalla de Oro del Club y se hallaba de paso en la ciudad condal. ¡Qué casualidad! La final de la Supercopa que no jugó el Real Zaragoza como campeón de Copa porque “no le venía bien” al campeón de Liga. Más gordo aun, cuando con Chechu Rojo, el Zaragoza queda 4º clasificado de la Liga y no puede jugar la Champions League. ¿Por qué? Lo han adivinado, porque el Real Madrid no se había clasificado y, como quedó campeón de la Champions ese año, se le “cedió” la plaza que correspondía al Real Zaragoza. ¿Se hubiera hecho lo mismo con un club “poderoso” y no con una “comparsa” como nosotros? Y no hablamos de finales perdidas con arbitrajes al estilo “Urío Velázquez”.

Por estos y por otros muchos motivos que pueden verse en la acrisolada historia del Real Zaragoza y en la del fútbol español en general, solicitamos que EL TERCER EQUIPO QUE DEBE ASCENDER A LA PRIMERA DIVISIÓN DEL FÚTBOL ESPAÑOL SEA EL TERCER CLASIFICADO EN LA LIGA REGULAR, EL REAL ZARAGOZA".