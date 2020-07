Luis Suárez se perderá el 'play off' de ascenso

Luis Suárez no podrá disputar el 'play off' de ascenso en caso de que se resuelva el embrollo jurídico-administrativo que ahora mismo rodea a las eliminatorias hacia Primera División. El Watford inglés, su club matriz, se ha negado a prolongar la cesión del delantero hispano-colombiano más allá del 5 de agosto, a pesar de que el Real Zaragoza ha hecho todo lo posible para poder contar con él en el desenlace de esta singular temporada.

La baja del máximo goleador del equipo (suma 19 tantos) supondría un lastre importantísimo para esos hipotéticos duelos del 'play off' y el presidente, Christian Lapetra, no ha dudado en salir a la palestra para manifestar su malestar y denunciar que estamos ante una "adulteración" de la competición.

"Tras las noticias que hemos recibido en las últimas horas, con la negativa del Watford de prolongar el contrato de cesión de Luis Suárez más allá del 5 de agosto a pesar de que él quiere seguir con nosotros, queremos manifestar que esto supone un atentado contra la integridad de la competición", ha lamentado Lapetra.

"A día de hoy no conocemos la fecha ni el rival en el 'play off', pero el Zaragoza ya se ha visto perjudicado. Consideremos incomprensible que a estar alturas no se hayan tomado las medidas oportunas para garantizar la finalización de la competición. Queremos jugar y ganarnos el ascenso en el 'play off', aunque con todas las garantías", ha añadido.

"Exigimos implicación de todos los organismos para que se adopten las medidas necesarias para garantizar la integridad de la disputa de los 'play off'. Todo lo que sea no poder jugar con toda la plantilla disponible supondrá una adulteración de la competición y el Real Zaragoza tomará las medidas que considere oportunas", ha concluido el presidente.